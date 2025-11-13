FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

जानें बिहार में किन सीटों पर रहेगी राजनीतिक पंडितों की नजर ?

बिहार चुनाव 2025 में कुछ निर्वाचन क्षेत्र सत्ता संतुलन का निर्धारण करेंगे, इन चुनावी सीटों पर नज़र रखने से शुरुआती संकेत मिलते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है।

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 13, 2025, 10:44 PM IST

जानें बिहार में किन सीटों पर रहेगी राजनीतिक पंडितों की नजर ?
काउंटिंग के जरिये एक राज्य के रूप में बिहार विधानसभा चुनावों के चरम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी सभी 243 सीटों का महत्व एक जैसा नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्र प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं, और यही निर्वाचन क्षेत्र इस बात का निर्धारण करेंगे कि कौन सा राजनीतिक गठबंधन सत्ता में आएगा.

बिहार चुनाव परिणाम 2025 की व्याख्या करने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि किन क्षेत्रों पर नज़र रखनी है, वे क्यों महत्वपूर्ण हैं और वे क्या संकेत दे सकते हैं.

कौन से निर्वाचन क्षेत्र सुर्खियों में हैं?

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में, सभी की नज़र उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों जैसे सीमांचल क्षेत्र पर है, जिसमें अररिया, किशनगंज और सुपौल जैसे ज़िले और चंपारण क्षेत्र शामिल हैं.

इन क्षेत्रों में जाति और धर्म के आधार पर विभिन्न जनसांख्यिकीय समूह रहते हैं, और यहां के परिणाम कुल मिलाकर परिणाम को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं.

उदाहरण के लिए, दूसरे चरण में, 22 ज़िलों की 122 सीटों पर लगभग 1,302 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे.

क्यों मायने रखती हैं ये सीटें?

अगर किसी गठबंधन का पारंपरिक चुनावी मैदान रहा क्षेत्र बदलता है, तो बड़े राज्य के नतीजे भी उसी हिसाब से बदल सकते हैं.

उदाहरण के लिए, सीमांचल में, अल्पसंख्यक समुदायों का मिश्रण और विकास संबंधी चिंताएं  वहां की सीटों को खास तौर पर जादुई बनाती हैं, दोनों गठबंधन वहां ज़मीन हासिल करने के लिए कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 68.76 प्रतिशत मतदान हुआ. इनमें से किसी एक चुनावी क्षेत्र में मज़बूत प्रदर्शन या आश्चर्यजनक रूप से कमज़ोर प्रदर्शन पूरे चुनाव क्षेत्र में हलचल मचा सकता है.

