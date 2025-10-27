Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

Bihar Election 2025, Polling Booth With QR Code: बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हैं, ऐसे में वोटरों के लिए अपना बूथ और उसकी लोकेशन जानने के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया गया है. आइए जानें इसके बारे में...

Bihar Election 2025, Polling Booth With QR Code: बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदान का आंकड़ा बढ़ाने के कवायद तेज कर दी है. इसी क्रम में पटना में जिला निर्वाचन कार्यालय ने वोटरों के लिए अपना बूथ और उसकी लोकेशन जानने के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर अपना वोटिंग बूथ और लोकेशन पता किया जा सकता है. कई बार ऐसा होता है कि वोटर्स इस कारण मतदान नहीं कर पाते हैं कि उन्हें उनके बूथ और उसकी लोकेशन की सही जानकारी नहीं होती है. खासतौर से शहरी इलाकों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

वैसे तो वोटिंग बूथ की जानकारी ECINET और इलेक्टोरल सर्च डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल (electoralsearch.eci.gov.in) पर उपलब्ध होती है, पर हर किसी के लिए पोर्टल पर जाना और बूथ की जानकारी निकालना आसान नहीं लगता है.

आसान स्टेप्स में पता लगाएं अपना वोटिंग बूथ

QR कोड की मदद से अब वोटिंग बूथ और उसकी लोकेशन का पता लगाना आसान हो गया है. क्यूआर कोड को हर मतदाता तक पहुंचाने के लिए सभी छठ घाटों पर इसकी बड़ी-बड़ी होर्डिंग व फ्लेक्स लगाए गए हैं और इसके फायदे गिनाए गए हैं.

इसके लिए वोटर को QR कोड स्कैन करना है और फिर इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है. फिर अपनी भाषा सेलेक्ट करें और अपना EPIC नंबर उसमें दर्ज करें. जिले से संबंधित एरिया सेलेक्ट कर नाम और अन्य जानकारी मिलान कर लें. इसके बाद संबंधित टैब पर क्लिक करते ही आपको अपने बूथ की जानकारी मिल जाएगी.

आसान-सहज तरीका

चुनाव आयोग की ओर से जारी ये QR Code वोटर्स खासतौर से युवा मतदाताओं के लिए आसान तरीका हो सकता है. बता दें कि चुनाव आयोग ने इस QR Code की सूचना आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छठ पूजा के घाटों और चौराहों के आसपास होर्डिंग और फ्लेक्स लगाकर की है, साथ ही जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी इसका प्रचार किया जा रहा है.

14 नवंबर आएगा बिहार चुनाव का रिजल्ट

बताते चलें कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर कुल दो चरणों में चुनाव होगा. इसमें पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी या 14 नवंबर को बिहार चुनाव का रिजल्ट सभी के सामने होगा.

