Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

Bihar Election 2025, Polling Booth With QR Code: बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हैं, ऐसे में वोटरों के लिए अपना बूथ और उसकी लोकेशन जानने के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया गया है. आइए जानें इसके बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 27, 2025, 11:48 AM IST

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

Bihar Election 2025, Polling Booth With QR Code:

Bihar Election 2025, Polling Booth With QR Code: बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदान का आंकड़ा बढ़ाने के कवायद तेज कर दी है. इसी क्रम में पटना में जिला निर्वाचन कार्यालय ने वोटरों के लिए अपना बूथ और उसकी लोकेशन जानने के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर अपना वोटिंग बूथ और लोकेशन पता किया जा सकता है.  कई बार ऐसा होता है कि वोटर्स इस कारण मतदान नहीं कर पाते हैं कि उन्हें उनके बूथ और उसकी लोकेशन की सही जानकारी नहीं होती है. खासतौर से शहरी इलाकों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. 

वैसे तो वोटिंग बूथ की जानकारी ECINET और इलेक्टोरल सर्च डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल (electoralsearch.eci.gov.in) पर उपलब्ध होती है, पर हर किसी के लिए पोर्टल पर जाना और बूथ की जानकारी निकालना आसान नहीं लगता है. 

आसान स्टेप्स में पता लगाएं अपना वोटिंग बूथ 

QR कोड की मदद से अब वोटिंग बूथ और उसकी लोकेशन का पता लगाना आसान हो गया है. क्यूआर कोड को हर मतदाता तक पहुंचाने के लिए सभी छठ घाटों पर इसकी बड़ी-बड़ी होर्डिंग व फ्लेक्स लगाए गए हैं और इसके फायदे गिनाए गए हैं. election commission qr code for bihar voters

इसके लिए वोटर को QR कोड स्कैन करना है और फिर इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है. फिर अपनी भाषा सेलेक्ट करें और अपना EPIC नंबर उसमें दर्ज करें. जिले से संबंधित एरिया सेलेक्ट कर नाम और अन्य जानकारी मिलान कर लें. इसके बाद संबंधित टैब पर क्लिक करते ही आपको अपने बूथ की जानकारी मिल जाएगी. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तय किया चेहरा, तेजस्वी यादव होंगे CM , मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार

आसान-सहज तरीका

चुनाव आयोग की ओर से जारी ये QR Code वोटर्स खासतौर से युवा मतदाताओं के लिए आसान तरीका हो सकता है. बता दें कि चुनाव आयोग ने इस QR Code की सूचना आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छठ पूजा के घाटों और चौराहों के आसपास होर्डिंग और फ्लेक्स लगाकर की है, साथ ही जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी इसका प्रचार किया जा रहा है. 

14 नवंबर आएगा बिहार चुनाव का रिजल्ट

बताते चलें कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर कुल दो चरणों में चुनाव होगा. इसमें पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी या 14 नवंबर को बिहार चुनाव का रिजल्ट सभी के सामने होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

