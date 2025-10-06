Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई
IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार
BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?
Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन
Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी
Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election Phase 2: आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की डेट्स की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे. आइए जानें बिहार चुनाव फेज 2 की पूरी टाइमलाइन...
Bihar Election Phase 2: आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की डेट्स की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को होगा. वहीं वोटों की गिनती के साथ 14 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे.
यह भी पढ़ें: Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी
फेज 2 में पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, श्योहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिला शामिल है.
बिहार में टोटल 7.43 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 3.92 करोड़ पुरूष, 3.50 करोड़ महिला, 1725 ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडीएस 7.2 लाख, 85 वर्ष से अधिक उम्र के सीनीयर सिटिजन 4.04 लाख, सौ साल से अधिक उम्र के 14 हजार वोटर, नौकरी पेशा वाले 1.63 लाख वोटर, 20-29 साल के बीच 1.63 करोड़ वोटर और पहली बार 14.01 लाख वोटर वोट देंगे.
यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025 Dates: 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे बिहार के विधानसभा चुनाव, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से