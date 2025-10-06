Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन

Bihar Election Phase 2: आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की डेट्स की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे. आइए जानें बिहार चुनाव फेज 2 की पूरी टाइमलाइन...

Bihar Election Phase 2: आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की डेट्स की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को होगा. वहीं वोटों की गिनती के साथ 14 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे.

बिहार चुनाव फेज 2 की जरूरी तारीखें

कुल सीट: 122

नोटिफिकेशन की तारीख- 13 अक्टूबर

नामांकन की आखिरी तारीख- 20 अक्टूबर

नामांकन की जांच- 21 अक्टूबर

नामंकन वापस लेने की आखिरी तारीख- 23 अक्टूबर

चुनाव की तारीख- 11 नवंबर

वोटों की गिनती- 14 नवंबर

फेज 2 में इन जिलों में होगी वोटिंग

फेज 2 में पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, श्योहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिला शामिल है.

बिहार में कुल वोटर कितने हैं?

बिहार में टोटल 7.43 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 3.92 करोड़ पुरूष, 3.50 करोड़ महिला, 1725 ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडीएस 7.2 लाख, 85 वर्ष से अधिक उम्र के सीनीयर सिटिजन 4.04 लाख, सौ साल से अधिक उम्र के 14 हजार वोटर, नौकरी पेशा वाले 1.63 लाख वोटर, 20-29 साल के बीच 1.63 करोड़ वोटर और पहली बार 14.01 लाख वोटर वोट देंगे.

