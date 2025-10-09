क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके? 

Bihar Election 2025: बिहार 6 और 11 नवंबर को होने वाले चुनावों की तैयारी जोरों पर है. भाजपा, JDU, लोजपा और हम (एस) जैसे छोटे सहयोगियों वाला एनडीए सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव से जूझ रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान होने और नई सरकार बनने में भले ही कुछ वक़्त शेष हो. मगर जिस तरह की सियासत राज्य में चल रही है, तमाम राजनीतिक विष्लेषक सकते में हैं. सत्ता की चाशनी में डूबी मलाई कौन खाएगा? इसके लिए क्या-क्या जतन बिहार में किये जा रहे हैं? अगर इसे समझना हो तो हम उस खबर का अवलोकन कर सकते हैं जिसमें आने वाले वक़्त में लोजपा (रालोद) प्रमुख चिराग पासवान रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं.

जी हां सही सुना आपने. चर्चा शुरू हो गई कि अगर एनडीए के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो जाती है, तो लोजपा (रालोद) प्रमुख चिराग पासवान वो करेंगे जो सोच और कल्पना से परे होगा.

जैसे-जैसे बिहार 6 और 11 नवंबर को होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहा है, भाजपा, जद(यू), लोजपा (रालोद) और हम (एस) जैसे छोटे सहयोगियों वाला एनडीए सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव से जूझ रहा है.

केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनावों में लोजपा (आरवी) के 100% स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए 243 में से कम से कम 40 'जीतने योग्य' सीटों की मांग की थी, जहां पार्टी ने जिन पांच सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सभी पर जीत हासिल की थी.

बताया यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी 'सम्मानजनक' सीटों पर चुनाव लड़ने पर ज़ोर दे रही है और इससे कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है. मीडिया के गलियारों में खबर तो यहां तक है कि चिराग पासवान ने अपने करीबी सहयोगियों से यहां तक कह दिया है कि अगर बिहार के लिए ज़रूरत पड़ी तो वह मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं. उनके लिए 'बिहार पहले, बिहारी पहले' सर्वोपरि है.

यह भी कहा जा रहा है कि अगर लोजपा की सीटों की मांग पूरी नहीं हुई, तो वह प्रशांत किशोर की जन सुराज योजना से हाथ मिला सकते हैं.' खबर ये भी ही कि, चिराग पासवान शाहाबाद क्षेत्र की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. एनडीए के भीतर, चिराग ने एक ऐसा दांव चला है जिसे संभालना गठबंधन के लिए मुश्किल साबित हो रहा है.'

चिराग पासवान, जिन्होंने सीटों की मांग पर समझौता करने से इनकार करते हुए पहले ही नीतीश कुमार को एनडीए के सीएम उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया है, ने 'बिहार पहले, बिहारी पहले' के नारे पर आक्रामक प्रचार किया है.

इस बीच, किशोर का जन सुराज, जो बिहार में पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहा है, बेरोजगारी, पलायन और बिहारी गौरव को उजागर कर रहा है. यह वह क्षेत्र है जहां बिहार के दोनों युवा नेता एक साथ आते दिख रहे हैं.

NDA में सीट शेयरिंग पर क्या होगा?

ध्यान रहे कि बिहार में भाजपा और जदयू बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें एनडीए की दोनों बड़ी पार्टियों के बीच कुल 205 सीटें बंटेंगी. सीट बंटवारे पर बातचीत अभी भी जारी है, और प्रत्येक पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका अंतिम फॉर्मूला अभी तय होना बाकी है.

शेष 38 सीटें एनडीए के छोटे सहयोगियों, जैसे लोजपा (आरवी), बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएम) के बीच वितरित किए जाने की संभावना है. पूर्व में इस बात को लेकर भी चर्चा तेज थी कि गठबंधन नेतृत्व ने लोजपा को 25 सीटें, हम को सात सीटें और रालोद को छह सीटें देने की पेशकश की है.

ज्ञात रहे कि बिहार में यदि छोटे सहयोगियों की सीटों का हिस्सा कम हो जाता है, तो भाजपा उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों की पेशकश करके क्षतिपूर्ति कर सकती है.

2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू के साथ सीटों के बंटवारे के अनसुलझे विवादों के कारण राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से अलग हो गई थी. लोजपा ने भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन देने का वादा करते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का विकल्प चुना.

इस रणनीतिक फैसले के चलते लोजपा ने उन सीटों पर सीधे उम्मीदवार उतारे जिन पर जद(यू) चुनाव लड़ रही थी. हालांकि, प्रवासी संकट जैसी शासन संबंधी विफलताओं के लिए पासवान द्वारा नीतीश कुमार की खुलेआम आलोचना करने के बाद, लोजपा ने भाजपा के साथ सीधे टकराव से परहेज किया.

यह कदम जद(यू) के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि लोजपा के वोट बंट गए. इसने कम से कम 27 सीटों पर जद(यू) की हार में योगदान दिया, जहां लोजपा के वोटों का अंतर विपक्षी उम्मीदवारों के जीत के अंतर से अधिक था, जिसमें हसनपुर जैसी हाई-प्रोफाइल हार भी शामिल है, जहां लोजपा के वोटों ने राजद के तेज प्रताप यादव को जीत दिलाई.

बहरहाल जिक्र बिहार में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के साथ आने का हुआ है तो इसका फायदा दोनों को मिलता है या नहीं? इसका जवाब निकट भविष्य में हमें पता चल जाएगा. लेकिन जो वर्तमान है उसमें इस गठजोड़ ने विपक्ष विशेषकर राजद को जरूर सकते में डाल दिया है. माना जा रहा है कि चिराग की ये तकनीक अगर काम कर गई तो यक़ीनन तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ होगा जिसे वो पार लगा पाएं, थोड़ा मुश्किल है.

