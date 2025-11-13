तेजस्वी को टेंशन में डालता नजर आया Phalodi Satta Bazaar, बताया आएगी नीतीश सरकार!

फलोदी सट्टा बाजार में चल रही अटकलों के मुताबिक, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में पुनः वापसी की ओर अग्रसर है. बाजार का अनुमान है कि महागठबंधन (I.N.D.I.A.) की सीटें घटकर 89-91 रह सकती हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे क्या होंगे? इस सवाल ने सिर्फ देश और देश की जनता की बेचैनी किस हद तक बढ़ाई है अगर इसे समझना हो तो हम फलोदी सट्टा बाजार का रुख कर सकते हैं. फलोदी सट्टा बाजार ने बिहार चुनावों के अंतर्गत आए हुए तमाम एग्जिट पोल्स का अवलोकन करते हुए जो भविष्यवाणी की है, यदि उस पर विश्वास कर लिया जाए तो ये कहना अतिश्योक्ति न होगा कि, इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव अपने में तमाम तरह के ट्विस्ट और टर्न्स लिए हुए है.

ध्यान रहे कि फलोदी सट्टा बाजार में चल रही अटकलों के मुताबिक, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में पुनः वापसी की ओर अग्रसर है. एक प्रतिष्ठित न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार, बाजार का अनुमान है कि महागठबंधन (I.N.D.I.A.) की सीटें घटकर 89-91 रह सकती हैं.

बता दें कि सट्टा बाजार एनडीए के घटक दलों के लिए मजबूत प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर रहा है. जहां एक तरफ सट्टा बाजार भाजपा को 68-70 सीटें दे रह है तो वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के लिए इसका अनुमान 58-60 सीटें है.

राजद और कांग्रेस का होगा बुरा हाल

सट्टा बाजार I.N.D.I.A गठबंधन में लालू यादव के नेतृत्व वाली राजद को 68-70 सीटें दे रहा है. जबकि कहा ये भी जा रहा है कि गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी घटक कांग्रेस 13-15 सीटों तक सिमट सकती है. यानी फलोदी सट्टा बाजार तेजस्वी यादव के सपनों को धूमिल करता हुआ नजर आ रहा है.

बिहार के नतीजे जल्द ही हमारे सामने होंगे. मगर काउंटिंग से पहले जो आंकड़े फलोदी सट्टा बाजार ने पेश किये हैं, उनसे न केवल चर्चाओं को बल मिला है. बल्कि ये स्वतः साफ़ हो गया है कि इस बार का चुनाव भाजपा और आरजेडी समेत तमाम दलों को पुनर्विचार का मौका देगा.