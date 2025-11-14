Bihar Election Result: सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दबदबा, 5 सीटों पर आगे

Bihar Election Result -AIMIM: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM (All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen) सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है. बता दें कि 6 सीटों पर AIMIM आगे चल रही है और जीत के करीब है...

Bihar Election Result -AIMIM: बिहार चुनाव में NDA ने बाजी मार ली है, NDA को इस बार 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं. दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) भी सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है. बता दें कि 5 सीटों पर AIMIM आगे चल रही है और जीत के करीब है. इसके अलावा कई अन्य सीटों पर भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सीमांचल में AIMIM ने तेजस्वी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है..

इन 5 सीटों पर जीत के करीब AIMIM

- जोकीहाट विधानसभा सीट पर AIMIM कैंडिडेट मुर्शिद आलम आगे चल रहे हैं.

- ठाकुरगंज सीट पर AIMIM कैंडिडेट गुलाम हसनैन आगे चल रहे हैं.

- अमौर सीट पर AIMIM कैंडिडेट अख्तरुल इमान आगे चल रहे हैं.

- बैसी सीट पर AIMIM कैंडिडेट गुलाम सरवर आगे चल रहे हैं.

- कोचाधामन सीट से AIMIM कैंडिडेट सरवर आलम आगे चल रहे हैं.



25 उम्मीदवारों पर जताया था भरोसा

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM (All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen) ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से 5 सीटों पर AIMIM की बढ़त दिख रही है.

