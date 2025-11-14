FacebookTwitterYoutubeInstagram
Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी?

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़

दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election Result: सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दबदबा, 5 सीटों पर आगे

Bihar Election Result -AIMIM: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM (All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen) सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है. बता दें कि 6 सीटों पर AIMIM आगे चल रही है और जीत के करीब है...

Abhay Sharma

Updated : Nov 14, 2025, 04:29 PM IST

Bihar Election Result: सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दबदबा, 5 सीटों पर आगे

Bihar Election Result -AIMIM: 

Bihar Election Result -AIMIM:  बिहार चुनाव में NDA ने बाजी मार ली है, NDA को इस बार 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं. दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) भी सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है. बता दें कि 5 सीटों पर AIMIM आगे चल रही है और जीत के करीब है. इसके अलावा कई अन्य सीटों पर भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सीमांचल में AIMIM ने तेजस्वी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है.. 

इन 5 सीटों पर जीत के करीब AIMIM

- जोकीहाट विधानसभा सीट पर AIMIM कैंडिडेट मुर्शिद आलम आगे चल रहे हैं. 
- ठाकुरगंज सीट पर AIMIM कैंडिडेट गुलाम हसनैन आगे चल रहे हैं.
- अमौर सीट पर AIMIM कैंडिडेट अख्तरुल इमान आगे चल रहे हैं.  
- बैसी सीट पर AIMIM कैंडिडेट गुलाम सरवर आगे चल रहे हैं. 
- कोचाधामन सीट से AIMIM कैंडिडेट सरवर आलम आगे चल रहे हैं.  
 

Bihar Election Result: AIMIM

 

25 उम्मीदवारों पर जताया था भरोसा

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM (All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen) ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से 5 सीटों पर AIMIM की बढ़त दिख रही है. 

Read More

Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी?
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी
Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण
IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला
IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड
Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़
दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर
दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?
Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
