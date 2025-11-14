FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Counting Update: एनडीए को 160 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 77 सीटों पर आगे | बिहार चुनावः वाल्मीकिनगर से जेडीयू प्रत्याशी रिंकू सिंह आगे, बगहा से कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह आगे

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Vidhan Sabha 2025: बिहार के परिहार में महिला नेतृत्व की तिकड़ी? गायत्री देवी-रितु जायसवाल या डॉ. स्मिता पूर्वे, किसका समीकरण है मजबूत?

A trio of women leaders in Bihar: परिहार विधानसभा इस बार खास है क्योंकि यहां 3 महिला नेताओं की मौजूदगी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है. हवा का रुख जिस ओर मुड़ेगा उसके साथ पूरा समीकरण ही बदल जाएगा. आइए जानते हैं तीनों नेताओं की स्थिति और चुनावी रणनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 14, 2025, 08:11 AM IST

Bihar Vidhan Sabha 2025: बिहार के परिहार में महिला नेतृत्व की तिकड़ी? गायत्री देवी-रितु जायसवाल या डॉ. स्मिता पूर्वे, किसका समीकरण है मजबूत?

एक ही सीट पर 3 बहुओं में कांटे की टक्कर

बिहार के परिहार विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हलचल है क्योंकि यहां 3 दमदार महिला उम्मीदवार मैदान में हैं. और तीनों की रणनीति जबरदस्त रही है. मतदाताओं को लुभाने से लेकर क्षेत्र के विकास के दावे भी इनके एक से बढ़कर एक रहे हैं. अब देखना ये है कि इस त्रिकोणीय लड़ाई में किसके पक्ष में समीकरण बैठता है और कौन बाजी मारता है.चलिए जानें परिहार विधान सभा से वो 3 दमदार महिला नेता कौन हैं और किसकी जीत का आसार क्या है?

1. गायत्री देवी: भाजपा की मजबूत पकड़ और हैट्रिक का सपना

गायत्री देवी परिहार सीट की मौजूदा विधायक रही हैं और भाजपा की ओर से फिर से मैदान में हैं. यह सीट पहले सोनबरसा क्षेत्र का हिस्सा थीं, लेकिन परिसीमन के बाद लगातार भाजपा के कब्जे में रही. गायत्री देवी खुद भी पिछले दो चुनाव जीत चुकी हैं, इससे पहले उनके पति रामनरेश यादव विधायक रहे.

इस बार उनका लक्ष्य हैट्रिक बनाना है. यादव समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है और वे मान कर चल रही हैं कि यह कोर समर्थन उनके साथ रहेगा. भाजपा संगठन भी पूरी ताकत से उनके लिए काम किया है.

इनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी-बिखरते वोट बैंक को फिर से जोड़कर रखना था.

2. रितु जायसवाल: बगावत के सुर और स्वतंत्र राह

रितु जायसवाल जो पहले राजद की प्रमुख महिला चेहरे में गिनी जाती थीं, इस बार टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ीं. पिछली बार वे गायत्री देवी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी थीं और रनर-अप रही थीं. बता दें कि राजद ने उनकी बगावत को गंभीर मानते हुए उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया.

रितु स्वतंत्र रूप से पूरी ताकत झोंक दी. उनका नारा “परिहार भी पूर्णिया बनेगा” लोगों के बीच चर्चा में रहा है. वे भाजपा और राजद दोनों से नाराज मतदाताओं को साधने की कोशिश की हैं. उनकी उम्मीदवारी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है और दोनों गठबंधन दलों की गणित को चुनौती दे रही है.

3. डॉ. स्मिता पूर्वे: विरासत बचाने की जद्दोजहद

राजद की ओर से इस बार उम्मीदवार हैं डॉ. स्मिता पूर्वे. उनके ससुर डॉ. रामचंद्र पूर्वे सोनबरसा से विधायक रह चुके हैं और मंत्री पद तक पहुंचे थे. स्मिता अब उस राजनीतिक विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश में हैं. राजद का पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय उनकी जीत की एक बड़ी कुंजी माने जा रहे हैं.

जीत किसी की आसान नहीं, क्योंकि...

हालांकि इस बार स्थिति आसान नहीं है. मुस्लिम वोटर अभी भी तय नहीं कर पा रहे कि वे किसके साथ जाएं, जबकि यादव वोटर दो हिस्सों में बंटने की संभावना दिखा रहे हैं. परिवारिक विरासत बनाम स्वजातीय उम्मीदवार.

वोट बैंक में सेंधमारी से बढ़ी गर्मी

तीनों ही उम्मीदवार एक-दूसरे के आधार वोटों में सेंधमारी की रणनीति में लगे हैं. वैश्य समाज, यादव समुदाय, सवर्ण और मुस्लिम मतदाता—हर समूह इस बार निर्णायक है लेकिन पूरी तरह किसी एक के साथ नहीं दिखता. लोग भी यही कहते नजर आ रहे कि “अभी कुछ तय नहीं… हवा का रुख बताएगा कि किसके माथे ताज सजेगा.”

परिहार की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, प्रतीकात्मक भी

यह चुनाव साबित कर रहा है कि परिहार की राजनीति में महिलाएं पिछली पंक्ति में नहीं, बल्कि सबसे आगे खड़ी हैं. तीनों नेताओं की सक्रियता, रणनीति और संघर्ष यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति अब नई दिशा की ओर बढ़ रही है—जहाँ महिलाओं की दावेदारी मजबूत और निर्णायक दोनों है.

