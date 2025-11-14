बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप 5 मुख्यमंत्री कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं CM नीतीश कुमार

बिहार चुनाव 2025
जया पाण्डेय | Nov 14, 2025, 03:44 PM IST
1.बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप 5 सीएम
भारत के पूर्व में स्थित राज्य बिहार अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है. इस राज्य का अपना राजनीतिक महत्व है और इसने अपने प्राचीन नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से भारत के अतीत को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. 1946 से अबतक बिहार में 23 मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन हैं.
2.नीतीश कुमार
बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार के नाम बिहार में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है. उन्होंने लगातार 10 साल और 5 दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था और उनका अबतक का कुल कार्यकाल 18 साल 90 दिन का रहा है.
3.श्री कृष्ण सिन्हा
उनके बाद कांग्रेस के श्री कृष्ण सिन्हा लगातार 14 साल और 314 दिन तक मुख्यमंत्री रहे. वह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं. 17 साल और 51 दिन के कुल कार्यकाल के साथ वह दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बिहार के सीएम बन गए.
4. राबड़ी देवी
लालू प्रसाद यादव की पत्नी और राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी ने लगातार 4 साल और 360 दिन तक बिहार की राजनीति में शासन किया जिससे उनका कुल कार्यकाल 7 साल और 190 दिन रहा. रबड़ी देवी बिहार की अबतक की पहली और आखिरी महिला मुख्यमंत्री भी हैं.
5.लालू प्रसाद यादव
राबड़ी देवी के पति लालू प्रसाद यादव लगातार 5 साल 18 दिन तक सत्ता में रहे और कुल मिलाकर 7 साल 130 दिन उन्होंने बिहार का सत्तासुख भोगा. उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा था और साल 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे.
6.जगन्नाथ मिश्रा
कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा ने 3 साल 67 दिन तक बिहार पर शासन किया उनका कुल कार्यकाल 5 साल 180 दिन रहा. वह तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री बने लेकिन 2 बार उनका कार्यकाल छोटा रहा. राजनीति में कदम रखने से पहले वह बिहार यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी के लेक्चरर थे.
