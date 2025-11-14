बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप 5 मुख्यमंत्री कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं CM नीतीश कुमार

1 . बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप 5 सीएम

1

भारत के पूर्व में स्थित राज्य बिहार अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है. इस राज्य का अपना राजनीतिक महत्व है और इसने अपने प्राचीन नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से भारत के अतीत को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. 1946 से अबतक बिहार में 23 मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन हैं.