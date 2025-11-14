Vidhan Sabha Chunav 2025: 35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 5 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम

बिहार चुनाव 2025
नितिन शर्मा | Nov 14, 2025, 08:09 AM IST
1.बिहार की राजनीति में हैं बड़े नाम
चुनाव नेताओं के लिए किसी एग्जाम से कम नहीं होता. इसमें जीत के बाद चुने जाने वाले नेता एक जनता प्रतिनिधि के रूप में 5 साल तक शासन करते हैं, लेकिन इनमें कई ऐसा नेता भी हैं, जो 1990 से लगातार जीत दर्ज कर क्षेत्र के विधायक और मंत्री बने हैं. आइए जानते हैं उन नेताओं के नाम और विधानसभा सीटें...
2.गया टाउन में विधानसभा से डॉ प्रेम कुमार
बिहार के गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी डॉ प्रेम कुमार चुनावी मैदान में उतरे हैं. प्रेम कुमार राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक हैं. डॉ प्रेमकुमार उन विधायकों में से एक हैं, जो आज तक चुनाव नहीं हारे. 1990 के विधानसभा चुनाव में बतौर भाजपा प्रत्याशी वह पहली बार जो जीते, तो यह सिलसिला जारी रहा. इस दौरान उनका राजनीतिक करियर भी लगातार ऊंचाई छूता गया. इस 2025 के बिहार विधानभा चुनाव में प्रेम कुमार भाजपा की तरफ से नौंवी बार मैदान में उतरेंगे. इस बार उनके सामने कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव आमने सामने हैं.
3.45 साल से विधायक हैं हरिनारायण, 13वीं बार चुनावी मैदान में
बिहार के हरनौत विधानसभा से हरिनारायण सिंह 13वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं. वे अब तक 9 बार विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर चुके हैं. 45 साल से विधायक हरिनारायण सिंह की उम्र 79 साल हो चुकी है, लेकिन उनकी उम्र का उनके कामकाज पर कोई असर नहीं दिखत. वे आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और हरनौत से जदयू के मौजूदा विधायक हैं.
4.बिजेंद्र यादव ने विधानसभा चुनावों में लगातार 8 बार दर्ज की जीत
जदयू विधायक और बिहार सरकार के मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव सुपौल विधानसभा सीट से एक या दो नहीं, बल्कि पिछले 40 सालों में 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. 1990 और 1995 में जनता दल के टिकट पर जीते. बिजेंद्र राजनीति में काफी एक्टिव हैं. इसके साथ ही 2000 में उन्होंने जदायू को ज्वाइंन किया था. इसके बाद से वे लगातार विधायक बने हुए हैं.
5.7 बार से विधायक हैं नंदकिशोर यादव
बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद्र किशोर यादव पिछले 7 बार से विधायक हैं. उन्होंने पटना साहिब विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के साथ इससे पहले पटना ईस्ट के नाम से जानी जाने वाली इस सीट पर लगातार 7 बार चुनाव जीता, हालांकि इस बार भाजपा ने उनका टिकट काटकर रत्नेश कुमार महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है.
6.श्रवण कुमार 30 साल पुराना राजनीतिक सफर
बिहार राजनीति में श्रवण कुमार जाना माना नाम है. वे पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय से राजनीति में सर्किय होने से लेकर 1995 से लेकर अब तक एक ही सीट से लगातार चुनाव जीतकर विधायक हैं. श्रवण कुमार बिहार विधान सभा में जेडीयू के मुख्य सचेतक भी रहे हैं. इसके साथ ही, वे नीतीश और जीतन राम मांझी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं.
