Vidhan Sabha Chunav 2025: 35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 5 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम

2 . गया टाउन में विधानसभा से डॉ प्रेम कुमार

बिहार के ​गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी डॉ प्रेम कुमार चुनावी मैदान में उतरे हैं. प्रेम कुमार राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक हैं. डॉ प्रेमकुमार उन विधायकों में से एक हैं, जो आज तक चुनाव नहीं हारे. 1990 के विधानसभा चुनाव में बतौर भाजपा प्रत्याशी वह पहली बार जो जीते, तो यह सिलसिला जारी रहा. इस दौरान उनका राजनीतिक करियर भी लगातार ऊंचाई छूता गया. इस 2025 के बिहार विधानभा चुनाव में प्रेम कुमार भाजपा की तरफ से नौंवी बार मैदान में उतरेंगे. इस बार उनके सामने कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव आमने सामने हैं.