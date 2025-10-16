FacebookTwitterYoutubeInstagram
Tejashwi Yadav Net Worth: करोड़ों की दौलत, इटली मेड पिस्टल..., जानिए लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास कितनी है कुल संपत्ति

Diwali Rangoli Designs: ऑफिस कॉम्पिटिशन में मारनी है बाजी? यहां देखें सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाले 7 खूबसूरत रंगोली डिजाइन

Diwali 2025: दिवाली से पहले घर से हटा दें ये 6 चीजें, नहीं तो नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी

Gold Price Today: धनतेरस से पहले सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर, जानें आज का भाव

Bhai Dooj 2025 Date: 22 या 23 अक्टूबर कब है भाई दूज, जानें इसकी सही तारीख और शुभ मुहूर्त

'गुड न्यूज है क्या?'.. सोनाक्षी सिन्हा की लेटेस्ट अपीयरेंस पर मची प्रेग्नेंसी की अफवाह, कमेंट में हुई सवालों की बरसात

'रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा भारत...', राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा, जानें पूरा मामला

Bihar Election 2025: बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट, राघोपुर सीट से सतीश यादव देंगे तेजस्वी यादव को टक्कर

दिवाली के समय क्यों पकड़े जाते हैं उल्लू, क्या है इसके पीछे का रहस्य?

Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

बिहार चुनाव 2025

Tejashwi Yadav Net Worth: करोड़ों की दौलत, इटली मेड पिस्टल..., जानिए लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास कितनी है कुल संपत्ति

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस अवसर पर उन्होंने अपनी कुल संपत्ति की जानकारी भी सार्वजनिक की.

राजा राम | Oct 16, 2025, 09:45 AM IST

1.चुनावी हलफनामे में खुलासा

चुनावी हलफनामे में खुलासा
1

तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में कुल आठ करोड़ एक लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है. इसमें उनकी चल संपत्ति छह करोड़ बारह लाख रुपए और अचल संपत्ति एक करोड़ अठासी लाख रुपए है. 
 

2.इटली मेड पिस्टल भी शामिल

इटली मेड पिस्टल भी शामिल
2

हलफनामे के अनुसार, तेजस्वी के पास एक इटली मेड पिस्टल और पचास जिंदा कारतूस हैं, जिनकी कीमत एक लाख पांच हजार रुपए है. इसके अलावा उनके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप जैसी अन्य वस्तुएं भी हैं. 

3.पत्नी राजश्री यादव के भी करोड़ों की संपत्ति

पत्नी राजश्री यादव के भी करोड़ों की संपत्ति
3

उनकी पत्नी राजश्री यादव ने भी 1.88 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 59.69 लाख रुपए की जमीन और भवन शामिल हैं. तेजस्वी के पास 1.5 लाख रुपए नकद हैं, जबकि राजश्री के पास एक लाख रुपए हैं.
 

4.परिवार के कई बैंक खाते

परिवार के कई बैंक खाते
4

परिवार के कई बैंक खाते हैं, जिन पर कुल 55.55 लाख रुपए की देनदारियां हैं. तेजस्वी के पास 200 ग्राम सोना और दो किलोग्राम चांदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 480 ग्राम सोना है.

5.हजारों समर्थक शामिल हुए

हजारों समर्थक शामिल हुए
5

नामांकन के समय राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा रोड शो आयोजित किया, जिसमें हजारों समर्थक शामिल हुए. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और संजय यादव जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे.
 

6.इस बार बदलाव निश्चित है..

इस बार बदलाव निश्चित है..
6

तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राघोपुर की जनता ने उन पर दो बार भरोसा किया है और यह उनका तीसरा नामांकन है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान है और इस बार बदलाव निश्चित है. 
 

7.राजद नेता का दावा

राजद नेता का दावा
7

राजद नेता का दावा है कि इस चुनाव में बिहार को महागठबंधन की सरकार मिलेगी और वे जनता की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 

