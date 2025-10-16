Tejashwi Yadav Net Worth: करोड़ों की दौलत, इटली मेड पिस्टल..., जानिए लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास कितनी है कुल संपत्ति

Tejashwi Yadav Net Worth: करोड़ों की दौलत, इटली मेड पिस्टल..., जानिए लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास कितनी है कुल संपत्ति
बिहार चुनाव 2025
राजा राम | Oct 16, 2025, 09:45 AM IST
1.चुनावी हलफनामे में खुलासा
तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में कुल आठ करोड़ एक लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है. इसमें उनकी चल संपत्ति छह करोड़ बारह लाख रुपए और अचल संपत्ति एक करोड़ अठासी लाख रुपए है.
2.इटली मेड पिस्टल भी शामिल
हलफनामे के अनुसार, तेजस्वी के पास एक इटली मेड पिस्टल और पचास जिंदा कारतूस हैं, जिनकी कीमत एक लाख पांच हजार रुपए है. इसके अलावा उनके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप जैसी अन्य वस्तुएं भी हैं.
3.पत्नी राजश्री यादव के भी करोड़ों की संपत्ति
उनकी पत्नी राजश्री यादव ने भी 1.88 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 59.69 लाख रुपए की जमीन और भवन शामिल हैं. तेजस्वी के पास 1.5 लाख रुपए नकद हैं, जबकि राजश्री के पास एक लाख रुपए हैं.
4.परिवार के कई बैंक खाते
परिवार के कई बैंक खाते हैं, जिन पर कुल 55.55 लाख रुपए की देनदारियां हैं. तेजस्वी के पास 200 ग्राम सोना और दो किलोग्राम चांदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 480 ग्राम सोना है.
5.हजारों समर्थक शामिल हुए
नामांकन के समय राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा रोड शो आयोजित किया, जिसमें हजारों समर्थक शामिल हुए. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और संजय यादव जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे.
6.इस बार बदलाव निश्चित है..
तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राघोपुर की जनता ने उन पर दो बार भरोसा किया है और यह उनका तीसरा नामांकन है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान है और इस बार बदलाव निश्चित है.
7.राजद नेता का दावा
राजद नेता का दावा है कि इस चुनाव में बिहार को महागठबंधन की सरकार मिलेगी और वे जनता की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं.