Tejashwi Yadav Net Worth: करोड़ों की दौलत, इटली मेड पिस्टल..., जानिए लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास कितनी है कुल संपत्ति

6 . इस बार बदलाव निश्चित है..

6

तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राघोपुर की जनता ने उन पर दो बार भरोसा किया है और यह उनका तीसरा नामांकन है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान है और इस बार बदलाव निश्चित है.

