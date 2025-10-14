Ph.D स्कॉलर... BPSC क्रैक कर सप्लाई इंस्पेक्टर बनी थीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम, जानें एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

3 . पटना यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

3

द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दिव्या गौतम ने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है. यहां उन्होंने पब्लिक रिलेशन में विशेषज्ञता हासिल की और कॉलेज टॉपर रहीं. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना महिला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपना प्रोफेशनल सफर शुरू किया. यहां उन्होंने तीन साल से ज्यादा समय तक पढ़ाया.