Ph.D स्कॉलर... BPSC क्रैक कर सप्लाई इंस्पेक्टर बनी थीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम, जानें एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

बिहार चुनाव 2025
जया पाण्डेय | Oct 14, 2025, 07:32 PM IST
1.बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत की बहन की एंट्री
आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष पद की उम्मीदवार दिव्या गौतम को दीघा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी है.
2.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने चुना उम्मीदवार
दिव्या इस सीट से मौजूदा भाजपा विधायक संजीव चौरसिया को चुनौती देंगी. बिहार में इंडिया गठबंधन के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने ऑफिशियल तौर पर उन्हें अपना उम्मीदवार चुना है.
3.पटना यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई
द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दिव्या गौतम ने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है. यहां उन्होंने पब्लिक रिलेशन में विशेषज्ञता हासिल की और कॉलेज टॉपर रहीं. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना महिला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपना प्रोफेशनल सफर शुरू किया. यहां उन्होंने तीन साल से ज्यादा समय तक पढ़ाया.
4.बिट्स पिलानी से की है पीएचडी
कॉलेज के दिनों में वे भाकपा (माले) से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) की एक जानी-मानी सदस्य बन गईं. दिव्या के लिंक्डइन प्रोफ़ाइल से पता चलता है कि दिव्या ने बिट्स पिलानी से ह्यूमैनिटीज में पीएचडी की है और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) वीमेन्स स्टडी में पीजी किया.
5.2012 में यूं हुई राजनीतिक सफर की शुरुआत
दिव्या गौतम के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2012 में हुई जब उन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आइसा की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और उपविजेता रहीं.
6.बीपीएससी क्रैक कर पाई इस पोस्ट पर नियुक्ति
64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद दिव्या को बिहार सरकार के अधीन सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया. हालांकि उन्होंने यह पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपना समय रिसर्च और ज़मीनी स्तर पर सामाजिक पहलों में लगाने का विकल्प चुना.
7.अब मिली नई राजनीतिक भूमिका
वर्तमान में दिव्या जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ)-योग्य पीएचडी स्कॉलर के रूप में अपना एकेडमिक सफर जारी रखे हुए हैं और अपनी नई राजनीतिक भूमिका में शिक्षा, सक्रियता और जनसेवा के प्रति अपने जुनून को समाहित कर रही हैं.
