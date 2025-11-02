Anant Singh: लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप

बिहार चुनाव 2025
राजा राम | Nov 02, 2025, 04:33 PM IST
1.चुनावी हलफनामे में हुआ खुलासा
अनंत सिंह द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे में यह भी सामने आया है कि उन पर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं. नामांकन के बीच मोकामा में हुई हिंसा ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है. इस झड़प में 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की मौत हो गई, जो जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक थे. इस घटना के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है.
2.1990 से मोकामा सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं
राजनीति में लंबे समय से सक्रिय अनंत सिंह 1990 से मोकामा सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं. हालांकि, 2022 में दोषसिद्ध होने के कारण उन्हें विधानसभा से अयोग्य ठहराया गया था. बाद में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया.
3.कितनी है संपत्ति
हलफनामे के अनुसार, उनके पास कुल ₹37.88 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें ₹26.66 करोड़ चल संपत्ति और ₹11.22 करोड़ अचल संपत्ति शामिल है. अनंत सिंह के पास करीब 3.23 करोड़ रुपये की कीमत की तीन लग्जरी एसयूवी हैं. वहीं, उनकी पत्नी नीलम देवी के पास ₹62.72 करोड़ की संपत्ति है. सिंह दंपती के पास करोड़ों के गहने, बैंक खातों में जमा राशि और यहां तक कि घोड़े और गायें तक हैं.
4.अनंत सिंह के सामने वीणा देवी
महागठबंधन के तरफ से मोकामा सीट पर राजद से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता सुरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है.
5.मतदान 6 नवंबर को
पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और मोकामा की राजनीति में फिर से बाहुबली की जंग देखने को मिलेगी.