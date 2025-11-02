Anant Singh: लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप

3 . कितनी है संपत्ति

हलफनामे के अनुसार, उनके पास कुल ₹37.88 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें ₹26.66 करोड़ चल संपत्ति और ₹11.22 करोड़ अचल संपत्ति शामिल है. अनंत सिंह के पास करीब 3.23 करोड़ रुपये की कीमत की तीन लग्जरी एसयूवी हैं. वहीं, उनकी पत्नी नीलम देवी के पास ₹62.72 करोड़ की संपत्ति है. सिंह दंपती के पास करोड़ों के गहने, बैंक खातों में जमा राशि और यहां तक कि घोड़े और गायें तक हैं.

