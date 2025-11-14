Mokama Chunav Result 2025: कौन था वो नेता जिसने 25 साल पहले अनंत सिंह के किले को किया था ध्वस्त

बिहार चुनाव 2025
रईश खान | Nov 14, 2025, 03:34 PM IST
1.मोकामा सीट पर 7वीं बार दर्ज की जीत
अनंत सिंह ने 7वीं बार मोकामा की सीट पर जीत दर्ज की है. बिहार चुनाव 2025 की यह सबसे चर्चित सीटों में से एक थी, क्योंकि मतदान से ठीक पहले अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.
2.अनंत सिंह किस पार्टी से कितनी बार रहे विधायक
अनंत सिंह 2005 से लगातार इस सीट पर जीस हासिल करते आ रहे हैं. उन्होंने 4 बार JDU, 1 बार आरजेडी और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की. 2020 में इस बाहुबली नेता ने RJD के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केस में सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी.
3.बाहुबली के गढ़ को किसने हिलाया?
मोकामा अनंत सिंह और उनके परिवार का गढ़ माना जाता है. उनका 35 साल से इस सीट पर दबदबा रहा है. लेकिन उनके इस किले को 2000 में सूरजभान सिंह ने भेदा था. उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था.
4.इस नेता ने तोड़ा जीत का सिलसिला
सूरजभान कभी दिलीप सिंह के करीबी हुआ करते थे. लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में कुछ चीजें ऐसी बदलीं कि वह आरजेडी के टिकट पर दिलीप खिलाफ के खिलाफ ही खड़े हो गए और जीत भी हासिल की.
5.अनंत सिंह से क्यों खौफ खाते हैं लोग?
1990 के बाद यह पहला मौका था, जब किसी नेता ने अनंत सिंह परिवार के किले में सेंधमारी की. अन्यथा मोकमा सीट पर किसी नेता की उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी. अनंत सिंह अपराधी छवि के नेता हैं. उनके खिलाफ हत्या, किडनैप, रंगदारी समेत काफी मामले दर्ज हैं.
6.RJD सरकार में मंत्री रहे बाहुबली के भाई
हालांकि, दिलीप सिंह भी राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे थे. दिलीप सिंह साल 1990 और 1995 में लगातार दो बार मोकामा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन 2000 के चुनाव में उन्हें हार मिली थी.