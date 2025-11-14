Mokama Chunav Result 2025: कौन था वो नेता जिसने 25 साल पहले अनंत सिंह के किले को किया था ध्वस्त

2 . अनंत सिंह किस पार्टी से कितनी बार रहे विधायक

अनंत सिंह 2005 से लगातार इस सीट पर जीस हासिल करते आ रहे हैं. उन्होंने 4 बार JDU, 1 बार आरजेडी और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की. 2020 में इस बाहुबली नेता ने RJD के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केस में सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी.