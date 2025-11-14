Bihar Election Results 2025: मिथिलांचल, सीमांचल से मगध क्षेत्र तक हर जगह NDA का दबदबा, महागठबंधन को लगा करारा झटका

7 . तिरहुत में NDA ने लगभग क्लीन स्वीप किया

7

तिरहुत में NDA ने लगभग क्लीन स्वीप कर लिया है. 49 में से 48 सीटों पर गठबंधन आगे है और उसे 17 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है. महागठबंधन केवल एक सीट पर लीड बनाए हुए है.

Disclaimer: यह समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध अपडेट पर आधारित है. ऊपर दी हुई जानकारी में बदलाब संभव है.