Bihar Election Results 2025: मिथिलांचल, सीमांचल से मगध क्षेत्र तक हर जगह NDA का दबदबा, महागठबंधन को लगा करारा झटका

बिहार चुनाव 2025
राजा राम | Nov 14, 2025, 05:21 PM IST
1.राज्य के सभी छह क्षेत्रों में बढ़त
बिहार के चुनावी रण में NDA ने इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राज्य के सभी छह क्षेत्रों में बढ़त बनाई है. एनडीए के लिए यह चुनाव 2010 जैसी बड़ी जीत की तरह है.
2.अंग प्रदेश की 27 सीटों में से 25 पर NDA
अंग प्रदेश की 27 सीटों में से 25 पर NDA का कब्जा मजबूत दिख रहा है. पिछले चुनाव की तुलना में गठबंधन को यहां सात सीटों का फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन सिर्फ दो सीटों पर आगे है और उसे छह सीटों का नुकसान दिख रहा है.
3.भोजपुर क्षेत्र में तो NDA ने एकतरफा बढ़त बनाई
भोजपुर क्षेत्र में तो NDA ने लगभग एकतरफा बढ़त बनाई है. कुल 46 सीटों में से 38 पर NDA आगे है. 2020 की तुलना में यह 27 सीटों का बड़ा उछाल है. महागठबंधन मात्र सात सीटों पर लीड कर रहा है और उसे भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.
4.मगध क्षेत्र में भी NDA का दबदबा
मगध क्षेत्र में भी NDA का दबदबा कायम है. 47 में से 38 सीटों पर गठबंधन बढ़त बनाए हुए है. यहां उसे 21 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन को लगभग उतना ही नुकसान हुआ है.
5.मिथिलांचल में मजबूत स्थिति
मिथिलांचल में NDA ने 50 में से 41 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाई है. यहां भी गठबंधन को आठ सीटों की बढ़त और महागठबंधन को आठ सीटों का नुकसान हुआ है.
6.सीमांचल में महागठबंधन को झटका
सीमांचल में उम्मीद के विपरीत महागठबंधन को झटका लगा है. 24 में से NDA 14 सीटों पर आगे है. यहां NDA को दो सीटों का फायदा जबकि महागठबंधन को तीन सीटों का नुकसान हुआ है.
7.तिरहुत में NDA ने लगभग क्लीन स्वीप किया
तिरहुत में NDA ने लगभग क्लीन स्वीप कर लिया है. 49 में से 48 सीटों पर गठबंधन आगे है और उसे 17 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है. महागठबंधन केवल एक सीट पर लीड बनाए हुए है.
Disclaimer: यह समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध अपडेट पर आधारित है. ऊपर दी हुई जानकारी में बदलाब संभव है.