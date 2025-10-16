FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar Election 2025: कुटुंबा से राजेश राम, कदवा से शकील अहमद... कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट

Rashifal 17 October 2025: कर्क और कुंभ वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election 2025: कभी बेचा दूध-लिट्टी चोखा, आज करोड़ों की संपत्ति... जानें राजनीति में एंट्री करने वाले खेसारी लाल यादव कितने हैं अमीर

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने, योगी आदित्यनाथ समेत ये 40 नाम शामिल

Samrat Choudhary Net Worth: डिप्टी CM सम्राट चौधरी कितनी संपत्ति के हैं मालिक, राइफल के शौकीन, थाने में हैं 2 केस

Amazon दे रहा इन 5 फोन पर भारी डिस्काउंट, 10000 से भी कम में 5G मोबाइल को बनाइए अपना

इस बार कैसी होगी राम मंदिर की दीपावली, बस एक क्लिक में जानिए क्या होगा खास

बेंगलुरु: 6 महीने बाद सुलझी डॉक्टर कृतिका हत्याकांड की गुत्थी, इंजेक्शन के जरिए पति ने ही रची थी खौफनाक साजिश

BMC Diwali Bonus: एकनाथ शिंदे ने किया दिवाली बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों के खाते में आएंगे 34500 रुपये

कनाडा में कॉमेडियन Kapil Sharma के कैफे पर फिर हमला, इस गैंग के गुर्गों ने बरसाईं गोलियां

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: कभी बेचा दूध-लिट्टी चोखा, आज करोड़ों की संपत्ति... जानें राजनीति में एंट्री करने वाले खेसारी लाल यादव कितने हैं अमीर

Khesari Lal Yadav Net Worth: बिहार का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की राजनीति में एंट्री हो गई है. खेसारी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ेंगे. तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान कर दिया है.

रईश खान | Oct 16, 2025, 10:03 PM IST

1.बिहार में बदलाव जरूरी

बिहार में बदलाव जरूरी
1

छपरा से टिकट मिलने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा, 'मैंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जैसे मैं मुंबई में अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहा हूं. उनको शिक्षा दिला रहा हूं, वैसे ही बिहार के बच्चों को दिला सकूं और उनका भविष्य संवार सकूं.

2.लालू-राबड़ी की तारीफ की

लालू-राबड़ी की तारीफ की
2

उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव जरूरी है. मैं हमेशा इस परिवार (लालू प्रसाद यादव) का हिस्सू रहा हूं. मुझे हमेशा आशिर्वाद मिला है. मुझे राबड़ी माता, दीदी और भैया का आशीर्वाद मिला है. मेरा मानना ​​है कि बिहार के बदलाव के लिए हर किसी को योगदान देना चाहिए.'

3.इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

इस सीट से लड़ेंगे चुनाव
3

खेसारी लाल यादव को आरजेडी छपरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है. खेसारी लाल पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे. उन्होंने कहा था कि वे अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि वे अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देना चाहते हैं. लेकिन अब चंदा देवी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. इस वजह से खेसारी ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया.

4.गरीबी में गुजरा बचपन

गरीबी में गुजरा बचपन
4

खेसारी लाल यादव एक गरीब परिवार से आते हैं. वह कड़ी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं. खेसारी ने एक शो के दौरान खुद खुलासा किया था कि बचपन में उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी.

5.भैंस चराकर और दूध बेचकर किया गुजारा

भैंस चराकर और दूध बेचकर किया गुजारा
5

खेसारी ने बताया कि उनके घर में एक भैंस होती थी. जिसे वो चराने जंगल में ले जाते थे. उस भैंस का दूध और लिट्ठी चोखा बेचा करते थे. जो कमाई होती उसको अपने घर में लाकर दे देते. उनके सातों बहन-भाइयों के पास एक ही पैंट होती थी, जिसे वह बारी-बारी से पहना करते थे.

6.इस गाने से मिला बड़ा ब्रेक

इस गाने से मिला बड़ा ब्रेक
6

घर के हालत बदलने के लिए खेसारी ने बहुत मेहनत की और आर्मी में भर्ती हो गए. लेकिन वहां मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने गायकी सीखना शुरू किया और उनको पहली बड़ी सफलता भोजपुरी एल्बम "माल भेटाई मेला" से मिली.

7.खेसारी लाल यादव के हिट सॉन्ग

खेसारी लाल यादव के हिट सॉन्ग
7

इसके बाद खेसारी ने कई हिट गाने दिए. जिनमें 'सईयां अरब गईले ना', 'पियावा गए रे हमार सऊदी रे भौजी', 'ठीक है', 'लड़की पटाना' और 'तेरे मेरे दरमियान' शामिल हैं.

8.Khesari Lal Yadav net worth: खेसारी लाल यादव की कुल संपत्ति

Khesari Lal Yadav net worth: खेसारी लाल यादव की कुल संपत्ति
8

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खेसार लाल यादव की कुल नेटवर्थ 18 से 20 करोड़ रुपये है. वह एक फिल्म के लिए 50-60 लाख रुपये लेते हैं. इसके अलावा विज्ञापन, स्टेज शो और सोशल मीडिया से इनकम होती है.

