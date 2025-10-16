Bihar Election 2025: कभी बेचा दूध-लिट्टी चोखा, आज करोड़ों की संपत्ति... जानें राजनीति में एंट्री करने वाले खेसारी लाल यादव कितने हैं अमीर

Bihar Election 2025: कुटुंबा से राजेश राम, कदवा से शकील अहमद... कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट
बिहार चुनाव 2025
Oct 16, 2025
1.बिहार में बदलाव जरूरी
छपरा से टिकट मिलने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा, 'मैंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जैसे मैं मुंबई में अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहा हूं. उनको शिक्षा दिला रहा हूं, वैसे ही बिहार के बच्चों को दिला सकूं और उनका भविष्य संवार सकूं.
2.लालू-राबड़ी की तारीफ की
उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव जरूरी है. मैं हमेशा इस परिवार (लालू प्रसाद यादव) का हिस्सू रहा हूं. मुझे हमेशा आशिर्वाद मिला है. मुझे राबड़ी माता, दीदी और भैया का आशीर्वाद मिला है. मेरा मानना है कि बिहार के बदलाव के लिए हर किसी को योगदान देना चाहिए.'
3.इस सीट से लड़ेंगे चुनाव
खेसारी लाल यादव को आरजेडी छपरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है. खेसारी लाल पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे. उन्होंने कहा था कि वे अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि वे अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देना चाहते हैं. लेकिन अब चंदा देवी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. इस वजह से खेसारी ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया.
4.गरीबी में गुजरा बचपन
खेसारी लाल यादव एक गरीब परिवार से आते हैं. वह कड़ी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं. खेसारी ने एक शो के दौरान खुद खुलासा किया था कि बचपन में उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी.
5.भैंस चराकर और दूध बेचकर किया गुजारा
खेसारी ने बताया कि उनके घर में एक भैंस होती थी. जिसे वो चराने जंगल में ले जाते थे. उस भैंस का दूध और लिट्ठी चोखा बेचा करते थे. जो कमाई होती उसको अपने घर में लाकर दे देते. उनके सातों बहन-भाइयों के पास एक ही पैंट होती थी, जिसे वह बारी-बारी से पहना करते थे.
6.इस गाने से मिला बड़ा ब्रेक
घर के हालत बदलने के लिए खेसारी ने बहुत मेहनत की और आर्मी में भर्ती हो गए. लेकिन वहां मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने गायकी सीखना शुरू किया और उनको पहली बड़ी सफलता भोजपुरी एल्बम "माल भेटाई मेला" से मिली.
7.खेसारी लाल यादव के हिट सॉन्ग
इसके बाद खेसारी ने कई हिट गाने दिए. जिनमें 'सईयां अरब गईले ना', 'पियावा गए रे हमार सऊदी रे भौजी', 'ठीक है', 'लड़की पटाना' और 'तेरे मेरे दरमियान' शामिल हैं.
8.Khesari Lal Yadav net worth: खेसारी लाल यादव की कुल संपत्ति
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खेसार लाल यादव की कुल नेटवर्थ 18 से 20 करोड़ रुपये है. वह एक फिल्म के लिए 50-60 लाख रुपये लेते हैं. इसके अलावा विज्ञापन, स्टेज शो और सोशल मीडिया से इनकम होती है.