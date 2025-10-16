Bihar Election 2025: कभी बेचा दूध-लिट्टी चोखा, आज करोड़ों की संपत्ति... जानें राजनीति में एंट्री करने वाले खेसारी लाल यादव कितने हैं अमीर

3 . इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

खेसारी लाल यादव को आरजेडी छपरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है. खेसारी लाल पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे. उन्होंने कहा था कि वे अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि वे अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देना चाहते हैं. लेकिन अब चंदा देवी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. इस वजह से खेसारी ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया.