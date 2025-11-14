कितनी पढ़ी-लिखी हैं तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री? जानें शादी से पहले क्या था उनका प्रोफेशन

5 . क्रिकेट में करियर बनाने के लिए तेजस्वी ने छोड़ दी थी पढ़ाई

वहीं अगर उनके पति तेजस्वी यादव की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो वह ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं है. उन्होंने 10वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है और क्रिकेट में करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. हालांकि वहां भी वह खास कमाल नहीं कर पाए और फिलहाल राजनीति में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं.