कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

7 . कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम में दे चुकी हैं प्रस्तुति

7

2019 में मैथिली ठाकुर और उनके भाइयों ऋषव और अयाची को भारत निर्वाचन आयोग ने मधुबनी का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो की अपार सफलता के बाद इस भाई-बहन की तिकड़ी ने विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम और साहित्य उत्सवों में अपनी प्रस्तुति दी है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.