कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

बिहार चुनाव 2025
जया पाण्डेय | Oct 07, 2025, 06:23 PM IST
1.बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं लोकगायिका मैथिली ठाकुर
लोकगायिका मैथिली ठाकुर के बीजेपी नेता विनोद तावड़े और नित्यानंद राय के साथ मुलाकात के बाद उनके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर चर्चा तेज हो गई है. इस बीच मैथिली ने भी मीडिया के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. उन्होंने मधुबनी की बेनीपट्टी या दरभंगा से टिकट मिलने की इच्छा जताई है.
2.कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर?
आज हम आपको बताएंगे कि मैथिली ठाकुर कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनका अब तक का संगीत का सफर कैसा रहा है.
3.बचपन से ही दादा और पिताजी ने दी संगीत की शिक्षा
मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार में हुआ था. उनके दादा और पिता दोनों ही संगीतकार थे इसलिए उन्हें और उनके भाईयों को बचपन से ही संगीत की शिक्षा दी गई.
4.दिल्ली के इस स्कूल से हुई है पढ़ाई
मैथिली ठाकुर की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई मधुबनी में अपने गांव बेनीपट्टी में हुई है. इसके बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया तो उन्होंने अपनी आगे की स्कूलिंग बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से की है.
5.दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज से किया है ग्रेजुएशन
उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. मैथिली ने इंडियन क्लासिकल और लोक संगीत में भी ट्रेनिंग हासिल की है. वह हिंदी, बंगाली, मैथिली, उर्दू, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी और बाकी कई भारतीय भाषाओं में गाने गाती हैं.
6.ज़ी टीवी के सिंगिग शो लिटिल चैंप्स से पॉपुलर हुईं मैथिली ठाकुर
2011 में मैथिली ठाकुर ज़ी टीवी के सिंगिग शो लिटिल चैंप्स में दिखाई दी थीं. इसके बाद उन्होंने साल 2015 में मैथिली ने सिंगिंग रियलिटी शो आई-जीनियस यंग सिंगिंग स्टार्स का सीज़न 2 जीता था. उन्होंने यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ अपना एल्बम या रब्बा लॉन्च किया था.
7.कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम में दे चुकी हैं प्रस्तुति
2019 में मैथिली ठाकुर और उनके भाइयों ऋषव और अयाची को भारत निर्वाचन आयोग ने मधुबनी का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो की अपार सफलता के बाद इस भाई-बहन की तिकड़ी ने विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम और साहित्य उत्सवों में अपनी प्रस्तुति दी है.
