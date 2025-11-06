पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?

4 . सुजिनी कढ़ाई की तकनीकें

4

सुजनी कढ़ाई, अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जानी जाने वाली एक कला है, जिसमें एक अनोखी रनिंग सिलाई का इस्तेमाल होता है जिसे कंथा कहा जाता है. यह प्रक्रिया एक आधार कपड़े आमतौर पर सूती या रेशमी को चुनकर और उसे मनचाहे आकार और आकृति में काटकर शुरू होती है. फिर एक ट्रेसिंग शीट एक ट्रेसिंग व्हील और नीले चाक का उपयोग करके ऊपरी परत पर एक डिजाइन सावधानीपूर्वक बनाया जाता है. कढ़ाई एक बारीक रनिंग सिलाई से शुरू होती है, जो पृष्ठभूमि से अग्रभूमि की ओर बढ़ती है. रूपांकनों को चेन सिलाई का उपयोग करके उभारा जाता है जिसमें रूपरेखा के लिए काले या भूरे धागे और भरने के लिए चमकीले धागे होते हैं. अंतिम रूप देने के लिए कपड़े के किनारों पर एक हेमिंग सिलाई की जाती है, फिर नीले चाक के निशान हटाने के लिए मिट्टी के तेल से धोया जाता है और इस्त्री की जाती है.