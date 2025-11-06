FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव 2025

पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?

आज हम आपको बिहार की फेमस कढ़ाई सुजनी के बारे में बताएंगे जिसे बिहार का गौरव कहना गलत नहीं होग, जानें कहां से हुई इस कला की उत्पत्ति और क्या है इसका इतिहास...

जया पाण्डेय | Nov 06, 2025, 02:28 PM IST

1.बिहार की सुजनी कढ़ाई

बिहार की सुजनी कढ़ाई
1

बिहार के कपड़ा बाजार का एक छिपा हुआ रत्न है सुजनी कढ़ाई. इसे बिहार का गौरव कहना भी गलत नहीं होगा. पीढ़ियों से चली आ रही यह जटिल और मनमोहक कला साधारण और घिसे-पिटे कपड़ों को भी सुई-कारी की उत्कृष्ट कृतियों में बदल देती है और बेकार कपड़ों में भी जान फूंक देती है. यह कढ़ाई न केवल टिकाऊ है बल्कि इसमें इतिहास और संस्कृति के धागे भी पिरोए हुए हैं.

2.इतिहास और उत्पत्ति

इतिहास और उत्पत्ति
2

सुजनी दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें सु का मतलब है आसान और सुगम और जानी का मतलब है जन्म. परंपरागत रूप से सुजनी तकनीक का उपयोग नवजात शिशुओं के लिए पुरानी साड़ियों और धोतियों से रजाई बनाने के लिए किया जाता था. कपड़े के टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक साधारण सी सिलाई का उपयोग किया जाता था और भावी माताएं भी रजाई पर शिशु के लिए अपनी आशाओं और सपनों को टांककर इस डिज़ाइन में योगदान देती थीं. इस कढ़ाई शैली के शुरुआती निशान 18वीं शताब्दी के बिहार में निचली जातियों की महिलाओं के बीच पाए जाते हैं. 

3.सुजनी कढ़ाई किसका प्रतीक है?

सुजनी कढ़ाई किसका प्रतीक है?
3

सुजनी कढ़ाई कपड़े के बेमेल टुकड़ों को एक सामंजस्यपूर्ण रूप में मिलाने का प्रतीक है. कपड़े के हर टुकड़े को उसके पहले वाले टुकड़े से जोड़कर सिलाई की यह प्रक्रिया मां के प्यार में छिपी कोमलता और देखभाल को दर्शाती है. जब एक शिशु को सुजनी तकनीक से बनी रजाई में लपेटा जाता है तो वह न केवल गर्म होता है, बल्कि कपड़े की नींव में सिली गई उसकी मां के आशीर्वाद में भी सुरक्षित महसूस करता है.

4.सुजिनी कढ़ाई की तकनीकें

सुजिनी कढ़ाई की तकनीकें
4

सुजनी कढ़ाई, अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जानी जाने वाली एक कला है, जिसमें एक अनोखी रनिंग सिलाई का इस्तेमाल होता है जिसे कंथा कहा जाता है. यह प्रक्रिया एक आधार कपड़े आमतौर पर सूती या रेशमी को चुनकर और उसे मनचाहे आकार और आकृति में काटकर शुरू होती है. फिर एक ट्रेसिंग शीट एक ट्रेसिंग व्हील और नीले चाक का उपयोग करके ऊपरी परत पर एक डिजाइन सावधानीपूर्वक बनाया जाता है. कढ़ाई एक बारीक रनिंग सिलाई से शुरू होती है, जो पृष्ठभूमि से अग्रभूमि की ओर बढ़ती है. रूपांकनों को चेन सिलाई का उपयोग करके उभारा जाता है जिसमें रूपरेखा के लिए काले या भूरे धागे और भरने के लिए चमकीले धागे होते हैं. अंतिम रूप देने के लिए कपड़े के किनारों पर एक हेमिंग सिलाई की जाती है, फिर नीले चाक के निशान हटाने के लिए मिट्टी के तेल से धोया जाता है और इस्त्री की जाती है.

5.सुजनी कढ़ाई डिजाइन

सुजनी कढ़ाई डिजाइन
5

सुजनी कढ़ाई के सबसे पारंपरिक डिजाइन सूर्य और बादल के रूपांकन हैं जो जीवन देने की प्रक्रिया के प्रतीक हैं. दूसरे सामान्य डिज़ाइनों में प्रजनन प्रतीक, पवित्र पशु और पौराणिक जीव शामिल हैं जिनकी कढ़ाई शिशु को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए की जाती है. ये मूलतः सुरक्षा कवच हैं जिनका उपयोग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है. ये डिज़ाइन मुख्य रूप से लाल और पीले रंग के धागों से बनाए जाते हैं, जहां लाल रक्त का और पीला सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है. इस कढ़ाई को करते समय गहरे रंगों को प्राथमिकता दी जाती है. आज सुजनी कढ़ाई में और भी डिज़ाइन शामिल हो गए हैं जिनमें प्रकृति के दूसरे रूपांकन जैसे फूल, पत्ते, पेड़, जानवर और ज्यामितीय पैटर्न भी शामिल हैं.

6.सुजनी कढ़ाई का विकास

सुजनी कढ़ाई का विकास
6

हालांकि समय के साथ सुजिनी कढ़ाई सिर्फ बेबी रज़ाई से ज्यादा सजाने के लिए विकसित हुई. एक साधारण चलती सिलाई के साथ बनाई गई अनूठी डिजाइनें भुसरा में महिलाओं के हाथों से कंबल, चादरें, पर्दे, टेपेस्ट्री और दूसरी चीजों पर भी निकलने लगीं. 20वीं सदी के आते-आते सुजनी कढ़ाई वाली बेबी रज़ाई बनाने की मूल परंपरा लगभग खत्म हो गई थी, हालांकि इसे 1988 में निर्मला देवी ने पुनर्जीवित किया, जो महिला विकास सहयोग समिति (एमवीएसएस) से जुड़ी थीं. यह एक जमीनी स्तर का संगठन था जिसने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आजादी को बढ़ावा दिया और महिला वित्तीय सशक्तीकरण का कारण बना. बेबी रजाई अभी भी बनाई गई थी लेकिन महिलाओं ने बड़े बाजार को आकर्षित करने के लिए बेडस्प्रेड और वयस्क रज़ाई की ओर रुख किया.

