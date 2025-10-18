Maithili Thakur Net Worth: पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी

2 . कम उम्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि

मैथिली ठाकुर 25 वर्ष की हैं और लोक-संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं. भजन और लोक-संगीत के क्षेत्र में उनके कई प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं. उनके प्रशंसकों की संख्या सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी है.जिसके कारण उन्हें लोग देश-विदेश तक जानते हैं.