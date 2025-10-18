FacebookTwitterYoutubeInstagram
Maithili Thakur Net Worth: पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी

लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर राजनीति में कदम रख चुकी हैं. पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रही मैथिली ठाकुर ने दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से बीजेपी ने मैथिली को टिकट दिया है. उनके चुनावी मैदान में आने से यह सीट काफी चर्चा में आ गई है.

राजा राम | Oct 18, 2025, 10:24 AM IST

1.पहली बार चुनावी मैदान में

पहली बार चुनावी मैदान में
1

अलीनगर सीट के नामांकन के आखिरी दिन कुल 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया. इस मुकाबले में मैथिली ठाकुर का सामना राष्ट्रीय जनता दल के विनोद मिश्रा, जनसुराज पार्टी के विप्लव चौधरी और आम आदमी पार्टी के राजीपाल झा से है.

Advertisement

2.कम उम्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि

कम उम्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि
2

मैथिली ठाकुर 25 वर्ष की हैं और लोक-संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं. भजन और लोक-संगीत के क्षेत्र में उनके कई प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं. उनके प्रशंसकों की संख्या सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी है.जिसके कारण उन्हें लोग देश-विदेश तक जानते हैं.

3.करोड़ों की संपत्ति

करोड़ों की संपत्ति
3

चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास 1.80 लाख रुपये नकद, दो करोड़ रुपये से अधिक कीमत के वाहन और सोने-चांदी के आभूषण हैं. उनकी अचल संपत्तियों की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है, जिसमें खरीदी गई जमीन भी शामिल है.

4.DU से स्नातक

DU से स्नातक
4

दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करने वाली मैथिली ठाकुर मधुबनी जिले की रहने वाली हैं. उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

TRENDING NOW

5.अलीनगर को एक आदर्श शहर बनाने का संकल्प

अलीनगर को एक आदर्श शहर बनाने का संकल्प
5

नामांकन से पहले उन्होंने अलीनगर में रैली भी निकाली और कहा, “मैंने अलीनगर को एक आदर्श शहर बनाने का संकल्प लिया है.”

6.कांटे की टक्कर होने की उम्मीद

कांटे की टक्कर होने की उम्मीद
6

पहली बार चुनाव लड़ रही यह लोक गायिका अपने कला और लोकप्रियता के कारण चुनावी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. अब देखना यह है कि क्या वे अपने क्षेत्र में जीत हासिल कर पाएंगी.

