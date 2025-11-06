किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस

6 . पूरी तरह से स्याही का दाग मिटने में लगता है कितना समय?

6

चुनावी स्याही आमतौर पर त्वचा पर 72-96 घंटों तक रहती है और नाखून और क्यूटिकल वाली जगह पर 2 से 4 हफ़्ते तक रह सकता है. क्यूटिकल पर यह निशान नए नाखून के बढ़ने के साथ ही गायब होता है और दाग को पूरी तरह से नए नाखून के विकास से बदलने में 4 महीने तक का समय लग सकता है. चुनावी स्याही की व्यावहारिकता उन देशों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जहां नागरिकों के पहचान पत्र हमेशा मानकीकृत या संस्थागत नहीं होते.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से