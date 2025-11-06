किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस

बिहार चुनाव 2025
जया पाण्डेय | Nov 06, 2025, 10:42 AM IST
1.आखिर क्यों जल्दी नहीं मिटती चुनावी स्याही?
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है. ऐसे में आपका ध्यान इलेक्शन की स्याही पर जरूर गया होगा और आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या केमिकल है जो यह स्याही जल्दी मिटती नहीं. दरअसल मतदाता की उंगली पर चुनावी स्याही का टिके रहना केमेस्ट्री और देश के नागरिकों के कर्तव्य का मिश्रण है.
2.चुनावी स्याही का इतिहास
इस स्याही को इलेक्टोरल स्टेन या फॉस्फोरिक स्याही भी कहा जाता है जिसे मतदाताओं की तर्जनी उंगली पर लगाया जाता है जिससे वे दोहरा मतदान न कर सकें. इस स्याही का इतिहास भारत में 1962 के आम चुनाव से जुड़ा है, जब पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था. इस स्याही का विकास काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (CSIR-NPL) ने मिलकर किया था.
3.भारत की कौन सी कंपनी बनाती है यह स्याही?
इलेक्शन वाली इस स्याही का निर्माण मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड करता है. भारत के अलावा यह कंपनी 30 से ज्यादा देशों को इस स्याही का निर्यात भी करती है. इससे धोखाधड़ी-निरोधक उपाय के रूप में इस स्याही की वैश्विक स्वीकृति के बारे में पता चलता है.
4.चुनावी स्याही में किस केमिकल का होता है इस्तेमाल?
इस चुनावी स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है जो त्वचा पर लगाने पर वहां मौजूद नेचुरल सॉल्ट और अल्ट्रावायलेट प्रकाश की मौजूदगी में रिएक्शन करते सिल्वर क्लोराइड बनाता है. सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके निशान को धोना मुश्किल है और यह तभी निकलता है, जब उंगली की त्वचा कोशिकाएं बदल जाती है. इलेक्शन वाले इंक में 10% से 18% तक सिल्वर नाइट्रेट की मौजूदगी होती है.
5.चुनावी स्याही को हटाना होता है लगभग नामुमकिन
चुनावी स्याही का इस्तेमाल भी काफी आसान है जिसे आमतौर पर बाएं हाथ के अंगूठे पर, नाखून और उंगली के ऊपर, सीधी रेखा में खासकर क्यूटिकल पर लगाया जाता है, जहां से इसे जल्दी से हटाना लगभग नामुमकिन होता है. इसे लगाने के तरीके अलग-अलग होते हैं, जैसे स्पंज वाली डिपिंग बोतलें, ब्रश एप्लीकेटर वाली बोतलें, स्प्रे बोतलें और मार्कर पेन से वोटर की उंगली पर लगाया जाता है.
6.पूरी तरह से स्याही का दाग मिटने में लगता है कितना समय?
चुनावी स्याही आमतौर पर त्वचा पर 72-96 घंटों तक रहती है और नाखून और क्यूटिकल वाली जगह पर 2 से 4 हफ़्ते तक रह सकता है. क्यूटिकल पर यह निशान नए नाखून के बढ़ने के साथ ही गायब होता है और दाग को पूरी तरह से नए नाखून के विकास से बदलने में 4 महीने तक का समय लग सकता है. चुनावी स्याही की व्यावहारिकता उन देशों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जहां नागरिकों के पहचान पत्र हमेशा मानकीकृत या संस्थागत नहीं होते.
