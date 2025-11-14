FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Rashifal 15 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में हो सकता है लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और तुला वालों को निवेश में हो सकता है लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जानें क्या था वो 'एम' फैक्टर जिसने किया नीतीश और एनडीए को मजबूत? 

जानें क्या था वो 'एम' फैक्टर जिसने किया नीतीश और एनडीए को मजबूत?

Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Bihar Election Result: कितने पढ़े-लिखे हैं AIMIM के जीतने वाले 5 विधायक, जानें किसके पास कितनी है संपत्ति

Bihar Election Result: कितने पढ़े-लिखे हैं AIMIM के जीतने वाले 5 विधायक, जानें किसके पास कितनी है संपत्ति

Bihar Election Results 2025: कहीं 27 तो कहीं 97 वोट का मार्जिन... इन सीटों पर आखिर तक बना रहा सस्पेंस, जानें किसने मारी बाजी

कहीं 27 तो कहीं 97 वोट का मार्जिन... इन सीटों पर आखिर तक बना रहा सस्पेंस, जानें किसने मारी बाजी

Bihar CM: BJP सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी क्या पक्की है नीतीश की दावेदारी? इन नामों की चर्चा हुई तेज

Bihar CM: BJP सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी क्या पक्की है नीतीश की दावेदारी? इन नामों की चर्चा हुई तेज

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election Results 2025: कहीं 27 तो कहीं 97 वोट का मार्जिन... इन सीटों पर आखिर तक बना रहा सस्पेंस, जानें किसने मारी बाजी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने कई सीटों पर रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया. कुछ जगहों पर जीत का अंतर इतने कम वोटों पर टिका कि मतगणना के आख़िरी दौर तक स्थिति साफ़ नहीं हो सकी. कई सीटों पर 27, 95 और 178 जैसे बेहद मामूली अंतर ने पूरी जंग को सांसें रोकने वाली बना दिया.

राजा राम | Nov 14, 2025, 09:45 PM IST

1.कई सीटों पर कांटे की टक्कर

कई सीटों पर कांटे की टक्कर
1

बिहार चुनाव परिणाम 2025 में एनडीए ने शानदार सफलता हासिल करते हुए सत्ता में मजबूत वापसी की है. वहीं महागठबंधन 40 सीटों का आंकड़ा पार करने में नाकाम रहा. इन नतीजों के बीच कई सीटों पर ऐसा मुकाबला देखने को मिला कि मतगणना के अंतिम राउंड तक जीत-हार का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया. 
 

2.राधा चरण साह

राधा चरण साह
2

आरा लोकसभा क्षेत्र की संदेश सीट पर बेहद कड़ा संघर्ष देखने को मिला, जहां जेडीयू के राधा चरण साह ने आरजेडी के दीपू सिंह को सिर्फ 27 वोटों के अंतर से मात दी. 
 

3. महेश पासवान

महेश पासवान
3

इसी तरह अगिआंव सीट पर बीजेपी के महेश पासवान ने सीपीआई (एमएल) के शिव प्रकाश रंजन को केवल 95 वोटों से हराकर जीत दर्ज की.

4.अभिषेक रंजन

अभिषेक रंजन
4

चनपटिया में मुकाबला भी उतना ही करीबी रहा. चनपटिया सीट पर कांग्रेस के अभिषेक रंजन ने बीजेपी के उमाकांत सिंह को 602 वोटों से पीछे छोड़ दिया. 

5.अरुण कुमार

अरुण कुमार
5

वहीं बख्तियारपुर में एलजेपी (रामविलास) के अरुण कुमार ने आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार को 981 वोटों से हराया. 
 

6.कुमार सर्वजीत

कुमार सर्वजीत
6

बोधगया सीट पर आरजेडी ने अपनी पकड़ बनाए रखी और कुमार सर्वजीत ने एलजेपी (रामविलास) के श्यामदेव पासवान को 881 वोटों से मात दी. 

7. संगीता देवी

संगीता देवी
7

बलरामपुर में एलजेपी (रामविलास) की संगीता देवी ने एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन को 389 वोटों के अंतर से हराया. 
 

8.फ़ैसल रहमान

फ़ैसल रहमान
8

सबसे रोमांचक मुकाबला ढाका सीट पर देखने को मिला, जहां आरजेडी के फ़ैसल रहमान ने बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को केवल 178 वोटों से हराया. इन करीबी नतीजों ने बिहार चुनाव 2025 की तस्वीर को और भी दिलचस्प बना दिया. 

