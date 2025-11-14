Bihar Election Results 2025: कहीं 27 तो कहीं 97 वोट का मार्जिन... इन सीटों पर आखिर तक बना रहा सस्पेंस, जानें किसने मारी बाजी

1 . कई सीटों पर कांटे की टक्कर

बिहार चुनाव परिणाम 2025 में एनडीए ने शानदार सफलता हासिल करते हुए सत्ता में मजबूत वापसी की है. वहीं महागठबंधन 40 सीटों का आंकड़ा पार करने में नाकाम रहा. इन नतीजों के बीच कई सीटों पर ऐसा मुकाबला देखने को मिला कि मतगणना के अंतिम राउंड तक जीत-हार का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया.

