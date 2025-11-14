Bihar CM: BJP सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी क्या पक्की है नीतीश की दावेदारी? इन नामों की चर्चा हुई तेज

3 . एक पोस्ट ने मचाई हलचल

हाल ही में बिहार चुनाव के नतीजों के बीच JDU द्वारा एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट ने हलचल मचा दी थी, जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बताया गया था, लेकिन फिर बाद में हटा दिया गया. हटाई गई इस पोस्ट के बाद यह सवाल और गहराया है कि जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा?