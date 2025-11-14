Bihar Chunav Result 2025: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 5 सबसे अमीर प्रत्याशी? जानें उनकी कितनी है नेटवर्थ

बिहार चुनाव 2025
जया पाण्डेय | Nov 14, 2025, 10:20 AM IST
1.बिहार चुनाव 2025 में सबसे अमीर उम्मीदवार?
बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान के बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती जारी है. ऐसे में लोगों को यह जानने में दिलचस्पी बढ़ गई है कि इस बार किन नेताओं के सिर जीत का सेहरा बंधेगा? हम आपको बताएंगे कि इस चुनाव के 5 सबसे अमीर प्रत्याशी कौन हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है?
2.रण कौशल प्रताप सिंह
विकासशील इंसान पार्टी के रण कौशल प्रताप सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. उनकी कुल घोषित संपत्ति 368 करोड़ रुपये से अधिक है. वह लौरिया सीट से चुनावी मैदान में हैं.
3.नीतीश कुमार
राष्ट्रीय लोकजनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार नीतीश कुमार अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं. उनकी कुल घोषित संपत्ति 250 करोड़ रुपये से अधिक है. वह गुरुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में दांव आजमां रहे हैं.
4.प्रणय मुंगेर
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुमार प्रणय मुंगेर विधानसभा सीट से बिहार चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 170 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
5.राज किशोर गुप्ता
राज किशोर गुप्ता बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हैं. वह महाराजगंज सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 137 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की है.
6.अनंत कुमार सिंह
मोकामा सीट से बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे अनंत कुमार सिंह भी सबसे अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल है. वह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से हैं और उनकी कुल घोषित संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है.
