Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

'यह जयचंदों की करारी हार...', महुआ सीट हारने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रिएक्शन, PM मोदी को लेकर भी दिया बड़ा बयान

Bihar Election Results Memes: सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार, ये मजेदार पोस्ट देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Richest MLA in Bihar: ये हैं बिहार के सबसे अमीर 5 विधायक, जिनकी तिजोरी में करोड़ों की दौलत

कितनी पढ़ी-लिखी हैं तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री? जानें शादी से पहले क्या था उनका प्रोफेशन

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा पहुंचने वाली महिलाएं, जानें कौन कहां से जीतीं?

बिहार चुनाव 2025

Richest MLA In Bihar: ये हैं बिहार के सबसे अमीर 5 विधायक, जिनकी तिजोरी में करोड़ों की दौलत

Bihar's richest MLA: बिहार में एक बार फिर NDA की वापसी हुई है. बीजेपी 91 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बिहार को सबसे गरीब और बीमारू राज्य कहा जाता है, लेकिन इस चुनाव में कई उम्मीदवार ऐसे उतरे जिनकी तिजोरी करोड़ों रुपये से भरी पड़ी है. देखें अमीर विधायकों की लिस्ट.

रईश खान | Nov 14, 2025, 07:58 PM IST

1.कुमार प्रणय

कुमार प्रणय
1

मुंगेर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कुमार प्रणय ने RJD के अविनाश कुमार विद्यार्थी को 18,750 वोटों से हरा दिया है. कुमार प्रणय सबसे अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन पहले और दूसरे नंबर के प्रत्याशी हार गए. जिसके बाद प्रणय विधानसभा पहुंचने वाले सबसे अमीर विधायक बन गए हैं.

2.अनंत सिंह

अनंत सिंह
2

मोकामा सीट से बाहुबली अनंत कुमार ने लगातार सातवीं बार जीत दर्ज की है. उन्होंने आरजेडी की वीना देवी को 28,206 वोटों से हराया. अनंत सिंह ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई.

3.कुमार पुष्पांजय

कुमार पुष्पांजय
3

शेखपुरा की बरबीघा विधानसभा सीट से JDU के डॉक्टर कुमार पुष्पांजय ने जीत दर्ज की है. पुष्पांजय बिहार के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं. उनकी नेटवर्थ 94 करोड़ रुपये है.

4.मनोरमा देवी

मनोरमा देवी
4

बेलागंज विधानसभा सीट से JDU की मनोरमा देवी ने जीत दर्ज की है. उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह को 2882 मतों से हराया है. मनोरमा देवी की अमीर नेताओं में गिनती होती है. उनकी संपत्ति लगभग 75 करोड़ रुपये है.

5.सबसे अमीर उम्मीदवार कौन था?

सबसे अमीर उम्मीदवार कौन था?
5

बिहार के रण में सबसे अमीर उम्मीदवार के तौर पर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के रण कौशल प्रताप मैदान में थे. जिन्होंने लौरिया सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के विनय बिहारी से 26,966 वोट से हार गए. कौशल प्रताप के पास घोषित कुल संपत्ति 368 करोड़ रुपये है.

'सुशासन और विकास की जीत...' बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर PM मोदी का पहला रिएक्शन
बिहार में NDA का चमत्कार... इन फैक्टर्स के जरिये स्टार बने Nitish Kumar!
