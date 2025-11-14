Richest MLA in Bihar: ये हैं बिहार के सबसे अमीर 5 विधायक, जिनकी तिजोरी में करोड़ों की दौलत

1 . कुमार प्रणय

1

मुंगेर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कुमार प्रणय ने RJD के अविनाश कुमार विद्यार्थी को 18,750 वोटों से हरा दिया है. कुमार प्रणय सबसे अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन पहले और दूसरे नंबर के प्रत्याशी हार गए. जिसके बाद प्रणय विधानसभा पहुंचने वाले सबसे अमीर विधायक बन गए हैं.