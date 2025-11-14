FacebookTwitterYoutubeInstagram
सिंह और तुला वालों को निवेश में हो सकता है लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जानें क्या था वो 'एम' फैक्टर जिसने किया नीतीश और एनडीए को मजबूत?

Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Bihar Election Result: कितने पढ़े-लिखे हैं AIMIM के जीतने वाले 5 विधायक, जानें किसके पास कितनी है संपत्ति

कहीं 27 तो कहीं 97 वोट का मार्जिन... इन सीटों पर आखिर तक बना रहा सस्पेंस, जानें किसने मारी बाजी

Bihar CM: BJP सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी क्या पक्की है नीतीश की दावेदारी? इन नामों की चर्चा हुई तेज

HomePhotos

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election Result: कितने पढ़े-लिखे हैं AIMIM के जीतने वाले 5 विधायक, जानें किसके पास कितनी है संपत्ति

AIMIM MLA in Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने 5 सीटों पर बंपर जीत हासिल की है. एआईएमआईएम के विधायक कितने पढ़े-लिखे और अमीर हैं, आइये जानते हैं.

रईश खान | Nov 14, 2025, 10:00 PM IST

1.मोहम्मद सरवर आलम

मोहम्मद सरवर आलम
1

कोचाधामन सीट से AIMIM उम्मीदवार मोहम्मद सरवर आलम (MOHAMMAD MURSHID ALAM) ने 23 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की. उन्होंने RJD के मुजाहिद आलम को हराया है. सरवर आलम ने पोस्टग्रेजुएट तक पढ़ाई की है. उनके पास 1.3 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें 70.5 लाख की चल संपत्ति और 57.5 लाख की अचल संपत्ति है.

2.मोहम्मद मुर्शीद आलम

मोहम्मद मुर्शीद आलम
2

जोकिहाट सीट से मोहम्मद मुर्शीद आलम ने 28,803 बंपर जीत दर्ज की है. मुर्शिद आलम बारवीं तक पढ़े-लिखे हैं. चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने 3.8 करोड़ संपत्ति का खुलासा किया है.

3.तौसीफ आलम

तौसीफ आलम
3

बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद तौसीफ आलम (MD. TAUSEEF ALAM) ने कांग्रेस के मोहम्मद माशावर आलम को 28,726 वोट से पटकनी दी है. तौसीफ आलम ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की. उनके पास कुल 2.9 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

4.अख्तरुल ईमान

अख्तरुल ईमान
4

अमौर सीट पर AIMIM के अख्तरुल ईमान (AKHTARUL IMAN) ने रिकॉर्डतोड़ वोट से जीत दर्ज की है. उन्होंने जेडीयू के सबा जफर को 38,928 वोटों से हराया. ईमान ने ग्रेजुएशन किया है. हलफनामे के अनुसार, उनके पास 1.3 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

5.गुलाम सरवर

गुलाम सरवर
5

बायसी विधानसभा चुनाव में गुलाम सरवर (GHULAM SARWAR) एक बार फिर जीत का परचम लहराया है. उन्होंने बीजेपी के विनोद कुमार को 27,251 वोट से पटकनी दी. गुलाम सरवर ने स्नातक की है. उनकी नेटवर्थ 1.6 करोड़ रुपये है.

