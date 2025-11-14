Bihar Election Result: कितने पढ़े-लिखे हैं AIMIM के जीतने वाले 5 विधायक, जानें किसके पास कितनी है संपत्ति

1 . मोहम्मद सरवर आलम

कोचाधामन सीट से AIMIM उम्मीदवार मोहम्मद सरवर आलम (MOHAMMAD MURSHID ALAM) ने 23 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की. उन्होंने RJD के मुजाहिद आलम को हराया है. सरवर आलम ने पोस्टग्रेजुएट तक पढ़ाई की है. उनके पास 1.3 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें 70.5 लाख की चल संपत्ति और 57.5 लाख की अचल संपत्ति है.