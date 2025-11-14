Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

2 . डॉ. अशोक चौधरी

डॉ. अशोक चौधरी बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री हैं. उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स और एमए की पढ़ाई की है. साल 2003 में उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की. उनके कई रिसर्च पेपर प्रतिष्ठित जर्नल में छप चुके हैं. 2020 के बिहार चुनाव में वह सकरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार जेडीयू ने उन्हें टिकट न देकर आदित्य कुमार को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है.