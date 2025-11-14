Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

बिहार चुनाव 2025
जया पाण्डेय | Nov 14, 2025, 08:56 AM IST
1.बिहार सरकार के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री
बिहार विधानसभा के चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. आज हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार के कौन से मंत्री सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं और वह फिलहाल किस विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं....
2.डॉ. अशोक चौधरी
डॉ. अशोक चौधरी बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री हैं. उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स और एमए की पढ़ाई की है. साल 2003 में उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की. उनके कई रिसर्च पेपर प्रतिष्ठित जर्नल में छप चुके हैं. 2020 के बिहार चुनाव में वह सकरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार जेडीयू ने उन्हें टिकट न देकर आदित्य कुमार को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है.
3.सुनील कुमार
सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री हैं. वह पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और वह 6 साल से अधिक समय से पटना के एसएसपी रह चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया है. वह फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में भोरे सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इससे पहले 2020 में भी वह इसी सीट से विधायक चुने गए थे.
4.सुनील कुमार
बिहार में सुनील कुमार पर्यावरण और वन मंत्री हैं. उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है और राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस भी की. उन्होंने फिल्ममेकिंग में भी हाथ आजमाया और तीन भोजपुरी फिल्में भी बनाईं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने बीजेपी की टिकट से बिहारशरीफ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है.
5.विजय कुमार चौधरी
बिहार सरकार में जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया है. वह समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय के रहने वाले हैं और सरायरंजन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. राजनीति में कदम रखने से पहले वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे.
6.नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी पढ़े-लिखे हैं. उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की है और इसके बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसे अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है.
