Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

4 . 2022 से शुरू हुआ राजनीतिक सफर

साल 2022 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने दावा किया है कि अपने आपका बेटा आपके द्वार अभियान के तहत अबतक लगभग 80 हजार घरों का दौरा किया है. उन्होंने लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए पांच साल का विकास रोडमैप तैयार किया है.

