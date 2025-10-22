FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bhai Dooj 2025: कल है भाई दूज का त्योहार, जानें तिलक लगाने से लेकर इस त्योहार को मनाने का शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान

वकील ने बताया 'नदीम' को गुलशन कुमार का कातिल, उठाए कई राज से पर्दे...

EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण

ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

HomePhotos

एजुकेशन

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

अपनी जबरदस्त एकेडमिक पृष्ठभूमि, कॉरपोरेट अनुभव और जमीनी स्तर के अभियान के साथ शशांत शेखर बिहार चुनावों में सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक के रूप में उभर रहे हैं. जानें 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़कर बिहार के चुनाव में उतरने वाले शशांत शेखर की कहानी...

जया पाण्डेय | Oct 22, 2025, 01:18 PM IST

1.जर्मनी की करोड़ों की नौकरी छोड़ चुनावी मैदान में उतरे शशांत शेखर

जर्मनी की करोड़ों की नौकरी छोड़ चुनावी मैदान में उतरे शशांत शेखर
1

पटना साहिब इस चुनावी मौसम में लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशांत शेखर विदेश में अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रख रहे हैं. शशांत ने आईआईटी दिल्ली और आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई की है.

Advertisement

2.क्यों छोड़ी जर्मनी की नौकरी?

क्यों छोड़ी जर्मनी की नौकरी?
2

उन्हें जर्मनी की सीमेंस कंपनी ने 1.5 लाख यूरो (करीब 1.25 करोड़ रुपये) का पैकेज ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए यह भारी-भरकम ऑफर ठुकरा दिया कि वह भारत में ही रहकर अपनी शिक्षा का इस्तेमाल जनसेवा करना चाहते हैं.

3.IIT-IIM से की है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई

IIT-IIM से की है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई
3

शशांत एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं. उनके दादा चार बार चुनाव लड़ चुके हैं. इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के बाद शशांत ने शुरुआत में एक स्टार्टअप के साथ काम किया और बाद में सैमसंग में शामिल हो गए, लेकिन राजनीति में उनकी रुचि कभी कम नहीं हुई. 

4.2022 से शुरू हुआ राजनीतिक सफर

2022 से शुरू हुआ राजनीतिक सफर
4

साल 2022 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने दावा किया है कि अपने आपका बेटा आपके द्वार अभियान के तहत अबतक लगभग 80 हजार घरों का दौरा किया है. उन्होंने लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए पांच साल का विकास रोडमैप तैयार किया है. 
 

TRENDING NOW

5.आर्थिक स्थरता के लिए उठाया ऐसा कदम

आर्थिक स्थरता के लिए उठाया ऐसा कदम
5

सार्वजनिक जीवन में आने से पहले आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शशांत ने बख्तियारपुर के पास खुसरूपुर में एक डेयरी फार्म स्थापित किया. लगभग 80 गायों वाला यह फार्म एक स्थिर आय प्रदान करता है. पटना साहिब में लंबे समय से जाति-आधारित मतदान का चलन रहा है, लेकिन शशांत का मानना ​​है कि 2025 का चुनाव अलग होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम
EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी
EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण
गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण
ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE