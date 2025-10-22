Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
जया पाण्डेय | Oct 22, 2025, 01:18 PM IST
1.जर्मनी की करोड़ों की नौकरी छोड़ चुनावी मैदान में उतरे शशांत शेखर
पटना साहिब इस चुनावी मौसम में लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशांत शेखर विदेश में अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रख रहे हैं. शशांत ने आईआईटी दिल्ली और आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई की है.
2.क्यों छोड़ी जर्मनी की नौकरी?
उन्हें जर्मनी की सीमेंस कंपनी ने 1.5 लाख यूरो (करीब 1.25 करोड़ रुपये) का पैकेज ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए यह भारी-भरकम ऑफर ठुकरा दिया कि वह भारत में ही रहकर अपनी शिक्षा का इस्तेमाल जनसेवा करना चाहते हैं.
3.IIT-IIM से की है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई
शशांत एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं. उनके दादा चार बार चुनाव लड़ चुके हैं. इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के बाद शशांत ने शुरुआत में एक स्टार्टअप के साथ काम किया और बाद में सैमसंग में शामिल हो गए, लेकिन राजनीति में उनकी रुचि कभी कम नहीं हुई.
4.2022 से शुरू हुआ राजनीतिक सफर
साल 2022 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने दावा किया है कि अपने आपका बेटा आपके द्वार अभियान के तहत अबतक लगभग 80 हजार घरों का दौरा किया है. उन्होंने लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए पांच साल का विकास रोडमैप तैयार किया है.
5.आर्थिक स्थरता के लिए उठाया ऐसा कदम
सार्वजनिक जीवन में आने से पहले आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शशांत ने बख्तियारपुर के पास खुसरूपुर में एक डेयरी फार्म स्थापित किया. लगभग 80 गायों वाला यह फार्म एक स्थिर आय प्रदान करता है. पटना साहिब में लंबे समय से जाति-आधारित मतदान का चलन रहा है, लेकिन शशांत का मानना है कि 2025 का चुनाव अलग होगा.
