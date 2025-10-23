Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा

4 . तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति

4

तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति की बात करें तो चल संपत्ति करीब 6.12 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति 1.88 करोड़ रुपये की है. नकद 2.75 लाख रुपये का जिक्र किया गया है. अगर सोने चांदी की बात करें तो परिवार समेत तेजस्वी के पास करीब 1 किलो सोना है.

