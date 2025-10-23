FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव 2025

Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा

बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरु हो चुका है. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटें चुनावी मैदान में हैं. पहली बार दोनों बेटे अलग पार्टी से चुनावी मैदान में हैं. नामांकन के दौरान दोनों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. आइए जातने है दोनों में से किसके पास ज्यादा संपत्ति हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 23, 2025, 04:25 PM IST

1.दोनों बेटे उम्मीदवार

दोनों बेटे उम्मीदवार
1

तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी से राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाकर 'जनशक्ति जनता दल' की ओर से महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं. 

2.तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव
2

तेज प्रताप यादव की बात करें तो हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति  करीब 2.88 करोड़ रुपये बताई है. इसमें चल (Movable) संपत्ति करीब 91.65 लाख रुपये की है, जबकि अचल (Immovable) संपत्ति करीब 1.96 करोड़ रुपये की है.
 

3.नकद 1.10 लाख

नकद 1.10 लाख
3

तेज प्रताप यादव के पास नकद 1.10 लाख रुपये है. उनके पास एक BMW, Honda Amaza और स्कूडा कार है, इनके पास 200 ग्राम सोने की ज्वैलरी हैं. 

4.तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति

तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति
4

तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति की बात करें तो चल संपत्ति करीब 6.12 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति 1.88 करोड़ रुपये की है. नकद 2.75 लाख रुपये का जिक्र किया गया है. अगर सोने चांदी की बात करें तो परिवार समेत तेजस्वी के पास करीब 1 किलो सोना है.  
 

5.कर्ज

कर्ज
5

हालांकि तेजस्वी यादव के ने अपनी देनदारी के रूप में लगभग 55.55 रुपये लाख का ऋण और 1.35 करोड़ रुपये का सरकारी कर्ज बकाया बताया है. 

