बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार बड़ी संख्या में युवा मतदाता पहली बार मतदान करने जा रहे हैं. लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में भाग लेना जितना गर्व की बात है, उतना ही जरूरी है मतदान प्रक्रिया को सही तरीके से समझना. अगर आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो इन पांच बातों का खास ध्यान रखें. 

राजा राम | Nov 04, 2025, 08:47 PM IST

1.समय पर कर लें मतदाता पंजीकरण

समय पर कर लें मतदाता पंजीकरण
1

सबसे पहले अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति की जांच करें. अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो जल्द से जल्द पंजीकरण फॉर्म भरें. पंजीकरण की प्रक्रिया अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है. आख़िरी तारीख का इंतज़ार न करें, वरना मतदान का मौका हाथ से निकल सकता है. 
 

2.मतदान केंद्र की जानकारी रखें

मतदान केंद्र की जानकारी रखें
2

पंजीकरण के बाद अपने मतदान केंद्र का पता पहले से जान लें. मतदान के दिन भीड़ से बचने के लिए पहले मतदान का विकल्प चुन सकते हैं.
 

3.12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र

12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र
3

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, मतदाता सूची में नाम होने पर नागरिक 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक जैसे पहचान पत्र शामिल हैं. 

4.अपने मतपत्र और उम्मीदवारों की जानकारी रखें

अपने मतपत्र और उम्मीदवारों की जानकारी रखें
4

मतदान केंद्र पहुंचते ही वॉलंटियर आपको बूथ नंबर वाली पर्ची देंगे, जिसके बाद फिर आप लाइन में लगेंगे. वहां मौजूद चुनाव अधिकारी आपके साइन लेंगे और उंगली पर स्याही लगाएंगे. इसके बाद आप ईवीएम पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं. 
 

5.1950 पर कॉल

1950 पर कॉल
5

अगर आपको चुनाव संबंधित कोई समस्या या किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप चुनाव आयोग के 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. 
 

