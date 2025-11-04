Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत

बिहार चुनाव 2025
1.समय पर कर लें मतदाता पंजीकरण
सबसे पहले अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति की जांच करें. अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो जल्द से जल्द पंजीकरण फॉर्म भरें. पंजीकरण की प्रक्रिया अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है. आख़िरी तारीख का इंतज़ार न करें, वरना मतदान का मौका हाथ से निकल सकता है.
2.मतदान केंद्र की जानकारी रखें
पंजीकरण के बाद अपने मतदान केंद्र का पता पहले से जान लें. मतदान के दिन भीड़ से बचने के लिए पहले मतदान का विकल्प चुन सकते हैं.
3.12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, मतदाता सूची में नाम होने पर नागरिक 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक जैसे पहचान पत्र शामिल हैं.
4.अपने मतपत्र और उम्मीदवारों की जानकारी रखें
मतदान केंद्र पहुंचते ही वॉलंटियर आपको बूथ नंबर वाली पर्ची देंगे, जिसके बाद फिर आप लाइन में लगेंगे. वहां मौजूद चुनाव अधिकारी आपके साइन लेंगे और उंगली पर स्याही लगाएंगे. इसके बाद आप ईवीएम पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं.
5.1950 पर कॉल
अगर आपको चुनाव संबंधित कोई समस्या या किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप चुनाव आयोग के 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं.