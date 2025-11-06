Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग

भारत
Pragya Bharti | Nov 06, 2025, 03:51 PM IST
1.Bihar Election Photos
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. राज्य में हो रहे मतदान को लोकतंत्र का त्योहार मानते हुए, लोग भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. इन तस्वीरों और दृश्यों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि न तो उम्र की अधिकता और न ही कोई शारीरिक चुनौती मतदाताओं के जोश को कम कर सकी है.
2.गांव की महिलाओं में भी दिखा जज्बा
वोट देने और मतदान का अधिकार निभाने के लिए गांव की महिलाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. वोट देने के बाद सभी ने फोटो क्लिक कराए, जो खूब वायरल हो रहा है.
3.विकलांग और शरीर से अक्षम लोगों ने भी दिए वोट
विकलांग और शरीर से अक्षम लोगों ने भी वोट देकर अपना अधिकार पूरा किया है. बिहार के कोने-कोने से ऐसी तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देख आपको भी गर्व होगा.
4.बुजुर्गों ने भी नहीं छोड़े मतदान के अधिकार
देश के प्रति प्रेम और राज्य के लिए नेता का सही चुनाव करने की जिम्मेदारी को घर के बुजुर्गों ने भी बखूबी निभाई है. वे बिमार हों या फिर लाचार अपने बहू-बेटे के साथ आकर सब ने वोट दिया.
5.Bihar Chunav Photos
कुछ जगहों पर वोट देने के बाद मतदाताओं को पौधे तो कुछ जगहों पर सर्टिफिकेट देकर उन्हें बधाई दी गई.
6.घरेलू महिला भी नहीं रहीं पीछे
वोट देने के लिए घर में काम कर रहीं महिलाएं भी समय पर केंद्र पहुंचीं और सभी ने अपने अधिकार बखूबी निभाए. ये दृश्य देखने में बेहद खूबसूरत लगा, जिसे ट्वीटर पर भी साझा किया जा रहा है.
7.Selfie Point For Voters
कई बूथ स्टेशनों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए. मतदान के बाद, युवा पीढ़ी से लेकर हर कोई एक सेल्फी लिए और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की. बिहार की यह व्यवस्था भी बेहद यूनिक लगी.
8.Polling booth in muzaffarpur
मुजफ्फरपुर का पोलिंग बूथ सबसे आकर्षक और यूनिक रहा. इस बार का केंद्र लीची की थीम पर बनाया गया. मुजफ्फरपुर लीची के लिए काफी मशहूर है. ऐसे में, इसी थीम पर पोलिंग बूथ का डिजाइन बना देख नागरिक भी फोटो लेने का एक मौका नहीं छोड़े.