FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार- डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए वोटर्स को दिया धन्यवाद, चुनाव में लालू परिवार की हार का किया दावा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

HomePhotos

भारत

Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग

Bihar Election 2025 Photos: बिहार विधानसभा चुनाव में न उम्र की परवाह और न बीमारी का डर दिखा. इस बार तो हर मतदाता ने लोकतंत्र के त्योहार में जोश से भाग लिया. इन तस्वीरों में युवाओं और बुजुर्गों के मतदान का उत्साह आप देख सकते हैं. 

Pragya Bharti | Nov 06, 2025, 03:51 PM IST

1.Bihar Election Photos

Bihar Election Photos
1

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. राज्य में हो रहे मतदान को लोकतंत्र का त्योहार मानते हुए, लोग भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. इन तस्वीरों और दृश्यों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि न तो उम्र की अधिकता और न ही कोई शारीरिक चुनौती मतदाताओं के जोश को कम कर सकी है.

Advertisement

2.गांव की महिलाओं में भी दिखा जज्बा

गांव की महिलाओं में भी दिखा जज्बा
2

वोट देने और मतदान का अधिकार निभाने के लिए गांव की महिलाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. वोट देने के बाद सभी ने फोटो क्लिक कराए, जो खूब वायरल हो रहा है.

3.विकलांग और शरीर से अक्षम लोगों ने भी दिए वोट

विकलांग और शरीर से अक्षम लोगों ने भी दिए वोट
3

विकलांग और शरीर से अक्षम लोगों ने भी वोट देकर अपना अधिकार पूरा किया है. बिहार के कोने-कोने से ऐसी तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देख आपको भी गर्व होगा. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

4.बुजुर्गों ने भी नहीं छोड़े मतदान के अधिकार

बुजुर्गों ने भी नहीं छोड़े मतदान के अधिकार
4

देश के प्रति प्रेम और राज्य के लिए नेता का सही चुनाव करने की जिम्मेदारी को घर के बुजुर्गों ने भी बखूबी निभाई है. वे बिमार हों या फिर लाचार अपने बहू-बेटे के साथ आकर सब ने वोट दिया.

TRENDING NOW

5.Bihar Chunav Photos

Bihar Chunav Photos
5

कुछ जगहों पर वोट देने के बाद मतदाताओं को पौधे तो कुछ जगहों पर सर्टिफिकेट देकर उन्हें बधाई दी गई. 

6.घरेलू महिला भी नहीं रहीं पीछे

घरेलू महिला भी नहीं रहीं पीछे
6

वोट देने के लिए घर में काम कर रहीं महिलाएं भी समय पर केंद्र पहुंचीं और सभी ने अपने अधिकार बखूबी निभाए. ये दृश्य देखने में बेहद खूबसूरत लगा, जिसे ट्वीटर पर भी साझा किया जा रहा है. 

7.Selfie Point For Voters

Selfie Point For Voters
7

कई बूथ स्टेशनों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए. मतदान के बाद, युवा पीढ़ी से लेकर हर कोई एक सेल्फी लिए और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की. बिहार की यह व्यवस्था भी बेहद यूनिक लगी. 

8.Polling booth in muzaffarpur

Polling booth in muzaffarpur
8

मुजफ्फरपुर का पोलिंग बूथ सबसे आकर्षक और यूनिक रहा. इस बार का केंद्र लीची की थीम पर बनाया गया. मुजफ्फरपुर लीची के लिए काफी मशहूर है. ऐसे में, इसी थीम पर पोलिंग बूथ का डिजाइन बना देख नागरिक भी फोटो लेने का एक मौका नहीं छोड़े. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?
UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी
UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी
अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह
अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!
1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख
1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख
Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक
किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक
भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल
भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल
डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह
डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE