बिहार की सबसे ताकतवर दलित राजनीतिक फैमिली, जानें 6 सांसदों वाले इस परिवार की कहानी

9 . चिराग पासवान ने यूं संभाली पिता की राजनीतिक विरासत

साल 2013 में फिल्मों में किस्मत न चल पाने की वजह से चिराग पासवान दिल्ली लौट आए और पिता के साथ पार्टी का काम देखने लगे. अब पशुपति और रामचंद्र से ज्यादा पार्टी में चिराग की पैठ बढ़ने लगी और रामविलास भी बेटे पर ही भरोसा करने लगे. 2020 के बिहार चुनाव में चिराग पिता के बीमार होने पर पार्टी को लीड कर रहे थे. पिता के निधन के बाद से चिराग अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.

