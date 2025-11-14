Bihar Election 2025: 44 हजार प्रपोजल ठुकरा बचपन के प्यार से की शादी, कुछ ऐसी रही बिहार के नेता Tejashvi Yadav की लवस्टोरी..

1 . Tejashvi yadav and Rajshri Love story

Tejashvi Yadav-Rajshree Love Story: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. एक समय पर बिहार के 'मोस्ट एलिजिबिल बैचलर्स' में गिने जाने वाले तेजस्वी यादव को वॉट्सएप पर 44 हजार से ज़्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने अपने बचपन के प्यार और स्कूल की दोस्त राजश्री से शादी करने का फैसला किया. आइए, उनकी इस प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं.