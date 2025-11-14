FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी? 

Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी?

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़

Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़

दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर

दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

HomePhotos

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: 44 हजार प्रपोजल ठुकरा बचपन के प्यार से की शादी, कुछ ऐसी रही बिहार के नेता Tejashvi Yadav की लवस्टोरी..

44 हजार प्रपोजल ठुकरा बचपन के प्यार से की शादी, कुछ ऐसी रही बिहार के नेता Tejashvi Yadav की लवस्टोरी..

Pragya Bharti | Nov 14, 2025, 03:28 PM IST

1.Tejashvi yadav and Rajshri Love story

Tejashvi yadav and Rajshri Love story
1

Tejashvi Yadav-Rajshree Love Story: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. एक समय पर बिहार के 'मोस्ट एलिजिबिल बैचलर्स' में गिने जाने वाले तेजस्वी यादव को वॉट्सएप पर 44 हजार से ज़्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने अपने बचपन के प्यार और स्कूल की दोस्त राजश्री से शादी करने का फैसला किया. आइए, उनकी इस प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं. 

Advertisement

2.दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई थी पहली मुलाकात

दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई थी पहली मुलाकात
2

तेजस्वी यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार में की, लेकिन 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए वह दिल्ली आ गए. उन्होंने आरकेपुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात राजश्री से हुई. दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई.

3.Tejashvi and Rajshri Wedding Photos

Tejashvi and Rajshri Wedding Photos
3

स्कूल में हुई यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. तेजस्वी और राजश्री ने एक-दूसरे को लगभग 7 साल तक डेट किया. तेजस्वी को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अंत में अपने परिवार को शादी के लिए मना लिया.

4.'44 हजार' प्रपोजल को किया इग्नोर

'44 हजार' प्रपोजल को किया इग्नोर
4

राजनीतिक करियर में आने के बाद, तेजस्वी यादव को 'मोस्ट एलिजिबिल बैचलर्स' में गिना जाता था. एक समय पर उन्हें वॉट्सएप पर 44,000 से अधिक लड़कियों ने शादी के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन उन्होंने उन सभी को अनदेखा कर अपने बचपन के प्यार को ही चुना.

TRENDING NOW

5.धर्म को लेकर लालू परिवार में हुआ विवाद

धर्म को लेकर लालू परिवार में हुआ विवाद
5

तेजस्वी की पत्नी राजश्री मूल रूप से ईसाई धर्म से हैं और उनका परिवार दिल्ली में रहता है. जब तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव को राजश्री के बारे में बताया, तो उनके ईसाई धर्म से होने के कारण परिवार में इस रिश्ते को लेकर काफी मंथन हुआ और शुरुआती दौर में लालू प्रसाद यादव को कथित तौर पर कुछ नाराज़गी थी.

6.लालू ने दिया 'राजश्री' नाम

लालू ने दिया 'राजश्री' नाम
6

तेजस्वी की पत्नी का मूल नाम रेचल है. रिपोर्ट्स के अनुसार, लालू प्रसाद यादव ने ही उन्हें 'राजश्री' नाम दिया था ताकि परिवार और आम लोगों को उनका नाम लेने में कोई दिक्कत न आए. तेजस्वी ने भी पुष्टि की कि यह नाम उन्हें लालू जी ने दिया है.

7.दिसंबर 2021 में हुई थी शादी

दिसंबर 2021 में हुई थी शादी
7

तेजस्वी यादव और राजश्री ने दिसंबर 2021 में दिल्ली में एक निजी समारोह में शादी की. इस शादी ने काफी सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि यह अंतर-धार्मिक विवाह था और तेजस्वी लंबे समय से बिहार के राजनीतिक केंद्र में थे.

8. पत्नी एयर होस्टेस और बार्कलेज में कर चुकी हैं काम

पत्नी एयर होस्टेस और बार्कलेज में कर चुकी हैं काम
8

शादी से पहले राजश्री ने एयर होस्टेस की नौकरी की थी और उन्होंने लंबे समय तक बार्कलेज कंपनी के साथ भी काम किया था. आज दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम कात्यायनी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी? 
Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी?
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी
Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण
Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण
IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला
IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला
IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड
IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़
Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़
दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर
दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर
दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country
दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?
Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम
Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE