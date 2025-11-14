Bihar Election 2025: 44 हजार प्रपोजल ठुकरा बचपन के प्यार से की शादी, कुछ ऐसी रही बिहार के नेता Tejashvi Yadav की लवस्टोरी..

बिहार चुनाव 2025
Pragya Bharti | Nov 14, 2025, 03:28 PM IST
1.Tejashvi yadav and Rajshri Love story
Tejashvi Yadav-Rajshree Love Story: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. एक समय पर बिहार के 'मोस्ट एलिजिबिल बैचलर्स' में गिने जाने वाले तेजस्वी यादव को वॉट्सएप पर 44 हजार से ज़्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने अपने बचपन के प्यार और स्कूल की दोस्त राजश्री से शादी करने का फैसला किया. आइए, उनकी इस प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं.
2.दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई थी पहली मुलाकात
तेजस्वी यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार में की, लेकिन 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए वह दिल्ली आ गए. उन्होंने आरकेपुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात राजश्री से हुई. दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई.
3.Tejashvi and Rajshri Wedding Photos
स्कूल में हुई यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. तेजस्वी और राजश्री ने एक-दूसरे को लगभग 7 साल तक डेट किया. तेजस्वी को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अंत में अपने परिवार को शादी के लिए मना लिया.
4.'44 हजार' प्रपोजल को किया इग्नोर
राजनीतिक करियर में आने के बाद, तेजस्वी यादव को 'मोस्ट एलिजिबिल बैचलर्स' में गिना जाता था. एक समय पर उन्हें वॉट्सएप पर 44,000 से अधिक लड़कियों ने शादी के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन उन्होंने उन सभी को अनदेखा कर अपने बचपन के प्यार को ही चुना.
5.धर्म को लेकर लालू परिवार में हुआ विवाद
तेजस्वी की पत्नी राजश्री मूल रूप से ईसाई धर्म से हैं और उनका परिवार दिल्ली में रहता है. जब तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव को राजश्री के बारे में बताया, तो उनके ईसाई धर्म से होने के कारण परिवार में इस रिश्ते को लेकर काफी मंथन हुआ और शुरुआती दौर में लालू प्रसाद यादव को कथित तौर पर कुछ नाराज़गी थी.
6.लालू ने दिया 'राजश्री' नाम
तेजस्वी की पत्नी का मूल नाम रेचल है. रिपोर्ट्स के अनुसार, लालू प्रसाद यादव ने ही उन्हें 'राजश्री' नाम दिया था ताकि परिवार और आम लोगों को उनका नाम लेने में कोई दिक्कत न आए. तेजस्वी ने भी पुष्टि की कि यह नाम उन्हें लालू जी ने दिया है.
7.दिसंबर 2021 में हुई थी शादी
तेजस्वी यादव और राजश्री ने दिसंबर 2021 में दिल्ली में एक निजी समारोह में शादी की. इस शादी ने काफी सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि यह अंतर-धार्मिक विवाह था और तेजस्वी लंबे समय से बिहार के राजनीतिक केंद्र में थे.
8. पत्नी एयर होस्टेस और बार्कलेज में कर चुकी हैं काम
शादी से पहले राजश्री ने एयर होस्टेस की नौकरी की थी और उन्होंने लंबे समय तक बार्कलेज कंपनी के साथ भी काम किया था. आज दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम कात्यायनी है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.