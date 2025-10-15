Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

2 . अनंत सिंह के चुनावी हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

2

उन्होंने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया था. उन्होंने यह नामांकन जद (यू) की ओर से टिकट मिलने के बाद दाखिल किया. अनंद सिंह को उनके समर्थक ‘छोटे सरकार’ के नाम से पुकारते हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार जद(यू ) की आधिकारिक उम्मीदवार सूची जारी होने से पहले ही अनंत सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इजाजत लेकर नामांकन कर दिया था.