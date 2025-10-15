FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

बिहार की मोकामा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है जिसमें उनकी कुल संपत्ति और उनपर आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी मिली है....

जया पाण्डेय | Oct 15, 2025, 05:14 PM IST

1.बिहार की मोकामा सीट से लड़ रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह

बिहार की मोकामा सीट से लड़ रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह
1

बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार अनंत सिंह ने नामांकन दाखिल करते हुए 37.88 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. यह जानकारी उनके द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में दी गई है. हलफनामे में कहा गया है कि बाहुबली की छवि वाले सिंह के खिलाफ 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

2.अनंत सिंह के चुनावी हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

अनंत सिंह के चुनावी हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
2

उन्होंने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया था. उन्होंने यह नामांकन जद (यू) की ओर से टिकट मिलने के बाद दाखिल किया. अनंद सिंह को उनके समर्थक ‘छोटे सरकार’ के नाम से पुकारते हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार जद(यू ) की आधिकारिक उम्मीदवार सूची जारी होने से पहले ही अनंत सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इजाजत लेकर नामांकन कर दिया था.

3.अनंत सिंह की पत्नी की नेटवर्थ

अनंत सिंह की पत्नी की नेटवर्थ
3

अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर मोकामा सीट जीती थीं और बाद में राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का समर्थन करने लगी थीं. नीलम देवी के पास कुल 62.72 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति है.

4.अनंत सिंह की नेटवर्थ कितनी है?

अनंत सिंह की नेटवर्थ कितनी है?
4

मोकामा सीट पर पहले चरण में छह नवंबर को मतदान होना है. नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह के पास 26.66 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 11.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. उनकी पत्नी नीलम देवी के पास 13.07 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 49.65 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है.

5.अनंत सिंह के पास है कितना नकद और आभूषण?

अनंत सिंह के पास है कितना नकद और आभूषण?
5

हलफनामे में जानकारी दी गई है कि अनंत सिंह के पास 15.61 लाख रुपये नकद हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 34.60 लाख रुपये नकद हैं. सिंह के नाम कई बैंक खाते और करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण हैं, जबकि नीलम देवी के पास 76.61 लाख रुपये के सोने के आभूषण हैं.

6.अनंत सिंह के पास हैं इतनी लग्जरी गाड़ियां

अनंत सिंह के पास हैं इतनी लग्जरी गाड़ियां
6

अनंत सिंह के पास तीन लग्जरी एसयूवी वाहन हैं जिनकी कीमत 3.23 करोड़ रुपये है, वहीं उनकी पत्नी के पास तीन कारें हैं जिनकी कीमत 77.62 लाख रुपये बताई गई है. इनके अलावा उनकी संपत्ति में घोड़े और गायें भी शामिल हैं.

7.मोकामा सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं अनंत सिंह

मोकामा सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं अनंत सिंह
7

अनंत सिंह 1990 से मोकामा सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं. उनके परिवार ने इस सीट पर लगभग तीन दशक से अपना दबदबा बनाए रखा है, सिवाय उस अवधि के जब एक दूसरे बाहुबली ने यह सीट जीत ली थी.

8.इस घटना के बाद पत्नी को सौंपी थी परिवार की गद्दी

इस घटना के बाद पत्नी को सौंपी थी परिवार की गद्दी
8

अनंत सिंह ने 2022 में अपनी पत्नी नीलम देवी को 'परिवार की गद्दी' सौंपी थी, जब यूएपीए से संबंधित मामले में दोषसिद्ध होने के कारण उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. बाद में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.

9.कौन होगा अनंत सिंह के खिलाफ राजद का उम्मीदवार?

कौन होगा अनंत सिंह के खिलाफ राजद का उम्मीदवार?
9

अनंत सिंह ने यह साफ कर दिया है कि अब वह 'मोकामा की विरासत की रक्षा' का जिम्मा फिर खुद संभालेंगे. मुख्य विपक्षी दल राजद ने घोषणा की है कि वह ‘छोटे सरकार’ को कड़ी चुनौती देने वाले किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेगी.

