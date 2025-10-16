Samrat Choudhary Net Worth: डिप्टी CM सम्राट चौधरी कितनी संपत्ति के हैं मालिक, राइफल के शौकीन, थाने में हैं 2 केस

Rashifal 17 October 2025: कर्क और कुंभ वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
बिहार चुनाव 2025
सुमित तिवारी | Oct 16, 2025, 08:34 PM IST
1.सम्राट चौधरी की शिक्षा
चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामा के अनुसार सम्राट चौधरी की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता डाक्टर आफ लिट, (मानद) पीएफसी, कामराज विश्वविद्यालय, (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम उच्चतम स्कूल) का जिक्र किया गया है.
2.कितना पैसा
सम्राट के पास 17 लाख 91 हजार 420 रुपये तो पत्नी के पास 12 लाख 73 हजार 160 रुपये संपत्ति का जिक्र किया है. ये आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयकर विभाग को दर्शाया गया हैं.
3.नगदी
सम्राट चौधरी के खुद के पास नकद 1.35 लाख तो पत्नी के पास 35 हजार नकद है. सम्राट चौधरी के दो बैंक खाते में 13.27 लाख रुपये तथा पत्नी के खाते में 6.76 लाख रुपये हैं. सम्राट चौधरी पर 2 केस भी दर्ज हैं.
4.निवेश
इसके अलावा उन्होंने इक्विटी फंड में 4.18 लाख, एचडीएफसी मिडकेप फड में 5.23 लाख, निपान इडिया रिटायरमेंट फंड में 22.42 लाख रुपये तथा पोस्टल सेविंग फंड आदि में क्रमश: 8.7 लाख, 10.28 लाख तथा 1.50 लाख निवेश किया हुआ है
5.राइफल
सम्राट के पास एक एनपीबोर का रायफल भी है. 200 ग्राम सोना और पत्नी के पास भी 200 ग्राम सोने के गहने हैं. इस प्रकार उनके पास चल संपत्ति के रूप में 99.32 लाख तथा पत्नी के पास 27.89 लाख रुपये है