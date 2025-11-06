FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार चुनाव के पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 13.13% मतदान हूआ

बिकने वाली है IPL 2025 जीतने वाली RCB, विराट कोहली की टीम के मालिकों ने बिक्री का दिन तय कर दिया

Bihar Chunav First Phase Polling: तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर में रुका मतदान, दानापुर का भी यही हाल, जानें वजह

वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए

किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस

Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें

बॉम्बे के स्लम से निकलकर कैसे दुबई के सबसे अमीर शख्स बने रिजवान साजन? आज हैं ₹16,709 करोड़ के साम्राज्य के मालिक

Home

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान गुरुवार सुबह 7 बजे से उत्साहपूर्वक शुरू हो गया है. राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इस दौरान कई प्रमुख राज्य मंत्रियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से भी बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की.

Pragya Bharti | Nov 06, 2025, 09:51 AM IST

1.बिहार में चुनावी माहौल की झलक

बिहार में चुनावी माहौल की झलक
1

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान गुरुवार सुबह 7 बजे से उत्साहपूर्वक शुरू हो गया है. राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इस दौरान कई प्रमुख राज्य मंत्रियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से भी बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की. मंत्रियों ने वोटिंग के बाद अपनी तस्वीरें भी साझा की हैं. आप यहां देख सकते हैं. 

2.Lalu Yadav and Tejasvi Pratap Photo Afte Vote

Lalu Yadav and Tejasvi Pratap Photo Afte Vote
2

वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव ने जनता से अपने भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान करने की अपील की. उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त होगी, युवाओं पर लाठी नहीं बरसाएगी और पेपर लीक नहीं होने देगी. उन्होंने कहा, "हम सबको मिलकर ऐसा बिहार बनाना है, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई हो." उन्होंने दावा किया कि 14 तारीख को नई सरकार बनेगी और "हम जीतेंगे, बिहार जीतेगा."

3.Niti Navin Photo After Voting

Niti Navin Photo After Voting
3

मंत्री नितिन नबीन ने पटना के दीघा स्थित मिलर हाई स्कूल के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. उन्होंने सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में आकर मतदान करने की अपील की.

4.Vijay Sinha Photo After Voting

Vijay Sinha Photo After Voting
4

लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मतदान किया. उन्होंने कहा कि इस वोट से बिहारियों को गुंडाराज और अराजकता लाने वालों से मुक्ति मिलेगी. उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सहानुभूति की राजनीति करने का आरोप लगाया.

5.Ramnath Thakur Photo After Vote

Ramnath Thakur Photo After Vote
5

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने समस्तीपुर विधानसभा के कर्पूरी ग्राम के मतदान केंद्र संख्या 73 पर वोट दिया और दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी.

6.Giriraj Singh After voting Photo

Giriraj Singh After voting Photo
6

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाराहिया के इंटर-लेवल स्टेट-रन हायर सेकेंडरी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. मतदान के बाद उन्होंने एनडीए (NDA) की प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार गठबंधन 121 सीटें जीतेगा और 2010 के चुनाव से भी अधिक सीटें हासिल करेगा. उन्होंने कहा कि जनता का पूरा समर्थन एनडीए के साथ है और बिहार में एक मजबूत सरकार बनेगी.

7.मतदाताओं में उत्साह और बदलाव की चाहत

मतदाताओं में उत्साह और बदलाव की चाहत
7

मतदान केंद्रों पर लोगों में काफी जोश देखा गया. पटना के एक मतदाता ने कहा कि वोट डालना केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है. वहीं, सीवान के एक अन्य मतदाता ने महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट करने की बात कही और "बदलाव की चाहत" व्यक्त की. राज्य भर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है.

