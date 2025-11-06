Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें

7 . मतदाताओं में उत्साह और बदलाव की चाहत

मतदान केंद्रों पर लोगों में काफी जोश देखा गया. पटना के एक मतदाता ने कहा कि वोट डालना केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है. वहीं, सीवान के एक अन्य मतदाता ने महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट करने की बात कही और "बदलाव की चाहत" व्यक्त की. राज्य भर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है.

