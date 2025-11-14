FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election Result: कैमूर में मतगणना के दौरान बवाल, 3 पुलिसकर्मी घायल, चुनाव अधिकारी की गाड़ी फूंकी

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित, जानिए किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं

हार के बाद भावुक हुए तेज प्रताप, जयचंदों को बनाया मुद्दा, कुछ यूं चीर कर रखा कलेजा ...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar Poorest Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के 10 सबसे गरीब उम्मीदवार, जीते या हारे?

16 साल की उम्र स्कूल छोड़कर बिजनेस की दुनिया में रखा कदम, बना दी 2300 करोड़ की कंपनी

Bihar Election Result: कितने पढ़े-लिखे हैं AIMIM के जीतने वाले 5 विधायक, जानें किसके पास कितनी है संपत्ति

Photos

बिहार चुनाव 2025

Bihar Poorest Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के 10 सबसे गरीब उम्मीदवार, जीते या हारे?

Bihar Poorest Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, राज्य में NDA बहुमत के साथ सरकार बना रही है. इस चुनाव में कई उम्मीदवारों की संपत्ति करोड़ों में थी, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनकी संपत्ति सबसे कम थी.

Abhay Sharma | Nov 14, 2025, 11:47 PM IST

1.सबसे गरीब उम्मीदवार

सबसे गरीब उम्मीदवार
1

बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सुनील कुमार चौधरी का, सुनील कुमार चौधरी बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार थे, पिरपैंती (SC) सीट से चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने उतारे थे. 

2.कितनी है संपत्ति? 

कितनी है संपत्ति? 
2

चुनावी हलफनामे में यह स्पष्ट है कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है और न ही कोई आय घोषित है, इसके अलावा न ही कोई देनदारी दर्ज है. सुनील कुमार की संपत्ति भी शून्य बताई गई है.

3.जीते या हारे चुनाव? 

जीते या हारे चुनाव? 
3

पिरपैंती (SC) सीट से सुनील कुमार चौधरी चुनाव हार गए हैं. सुनील को कुल 1586 वोट मिले हैं. इस सीट पर मुरारी पासवान (BJP) से चुनाव जीत गए हैं.  

4.कम संपत्ति वाले अन्य उम्मीदवार

कम संपत्ति वाले अन्य उम्मीदवार
4

मुजाहिद आलम, दरभंगा (हार), शत्रुधन वर्मा, बाढ़ (हार), सुरेश राजवंशी, वजीरगंज (हार), पंकज कुमार राम, बेनीपट्टी (हार), राजमंगल प्रसाद, पीपरा –(हार),  शिव कुमार यादव, मीनापुर – (हार), दिनेश पासवान, मखदूमपुर (SC) (हार), देना सोरेन, कटोरिया (ST) (हार), हरिसंत कुमार, ओबरा (हार), राकेश राम, कुटुंबा (SC) (हार) . 

5.गरीब उम्मीदवारों की लिस्ट में किसकी नेटवर्थ ज्यादा? 

गरीब उम्मीदवारों की लिस्ट में किसकी नेटवर्थ ज्यादा? 
5

बातते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव के 10 सबसे गरीब उम्मीदवारों की लिस्ट में राकेश राम की नेटवर्थ सबसे ज्यादा है,  चुनावी हलफनामे में 6,600 रुपये की कुल संपत्ति की घोषणा की है. 

