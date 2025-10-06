Bihar Election: बिहार के इन बाहुबली नेताओं का दूसरा घर थी जेल, दहशत का दूसरा नाम थे ये Leaders

2 . आनंद मोहन सिंह

गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह का जेल से पुराना नाता रहा है. बिहार के कोसी इलाके में उनके जबरदस्त असर है। एक वक्त में वह राजद के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के विरोधी थे लेकिन बाद में उनके बेटे चेतन आनंद राजद के टिकट पर ही विधायक बने. आनंद मोहन सिंह को 1994 में गोपालगंज के डीएम जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.