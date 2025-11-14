FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

'यह जयचंदों की करारी हार...', महुआ सीट हारने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रिएक्शन, PM मोदी को लेकर भी दिया बड़ा बयान

'यह जयचंदों की करारी हार...', महुआ सीट हारने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रिएक्शन, PM मोदी को लेकर भी दिया बड़ा बयान

Bihar Election Results Memes: सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार, ये मजेदार पोस्ट देख नहीं रोक पाएंगे हंसी 

Bihar Election Results Memes: सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार, ये मजेदार पोस्ट देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Richest MLA in Bihar: ये हैं बिहार के सबसे अमीर 5 विधायक, जिनकी तिजोरी में करोड़ों की दौलत

Richest MLA in Bihar: ये हैं बिहार के सबसे अमीर 5 विधायक, जिनकी तिजोरी में करोड़ों की दौलत

कितनी पढ़ी-लिखी हैं तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री? जानें शादी से पहले क्या था उनका प्रोफेशन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री? जानें शादी से पहले क्या था उनका प्रोफेशन

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा पहुंचने वाली महिलाएं, जानें कौन कहां से जीतीं?

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा पहुंचने वाली महिलाएं, जानें कौन कहां से जीतीं?

HomePhotos

बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा पहुंचने वाली महिलाएं, जानें कौन कहां से जीतीं?

बिहार चुनाव 2025 के रुझान लगभग पूरे हो गए है और एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटे हासिल की हैं. खास बात ये है कि इस बार बिहार विधानसभा में कई महिलाएं भी पहुंच गई हैं. आज आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में कितनी महिलाएं विधानसभा पहुंची हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 14, 2025, 07:00 PM IST

1.बिहार विभानसभा में कितनी महिलाएं पहुंची?

बिहार विभानसभा में कितनी महिलाएं पहुंची?
1

बिहार चुनाव 2025 के रुझान लगभग खत्म हो गए हैं. इस दौरान कुल 27 महिलाओं ने जीत हासिल की है और विधानसभा तक पहुंची हैं. इसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता शामिल हैं. 
 

Advertisement

2.किस साल सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची थी विधानसभा?

किस साल सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची थी विधानसभा?
2

बिहार चुनाव 2010 में सबसे ज्यादा महिलाएं विधानसभा पहुंची थी. उस साल 33 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और जीता था. उसके बाद साल 2015 में 28 महिलाएं विधानसभा पहुंची थीं. 
 

3.बीजेपी से जीतीं ये महिलाएं

बीजेपी से जीतीं ये महिलाएं
3

अलीनगर- मैथिली ठाकुर(बीजेपी), औराई- रामा निषाद(BJP), बाबूबरही-मीना कुमारी(बीजेपी), बेतिया-रेणु देवी(बीजेपी), छपरा-छोटी कुमारी(बीजेपी), जमुई-श्रेयसी सिंह(बीजेपी), कोरहा-कविता देवी(बीजेपी),नरपटगंज-देवंती यादव(बीजेपी), परिहार-गायत्री देवी(बीजेपी), प्राणपुर-निशा सिंह(बीजेपी) और वरसालीगंज-अरुणा देवी(बीजेपी).
 

4.जेडीयू से जीतीं ये महिलाएं

जेडीयू से जीतीं ये महिलाएं
4

गैगाघाट- कोमल सिंह(जेडीयू), बेलागंज-मनोरमा देवी(जेडीयू), धमदहा-लेसी सिंह(जेडीयू), केसरिया-शालिनी मिश्रा(जेडीयू), नवादा-विभा देवी(जेडीयू), फूलपरास-शीला कुमारी(जेडीयू), शिवहर-श्वेता गुप्ता(जेडीयू) और त्रिवेणीगंज-सोनम रानी(जेडीयू).
 

TRENDING NOW

5.आरजेडी और अन्य पार्टी से जीतीं ये महिलाएं

आरजेडी और अन्य पार्टी से जीतीं ये महिलाएं
5

  • चकाई-सावित्री देवी(आरजेडी) और परसा-करिश्मा(आरजेडी).
  • बलरामपुर-संगीता देवी(एलजेपी), बोचहन-बेबी कुमारी(एलजेपी) और गोबिंदपुर-बिनीता मेहता(एलजेपी).
  • बाराचट्टी- ज्योति देवी(हम), इमामगंज-दीपा कुमारी(हम).
  • सासाराम-स्नेहलता(आरएलएम).
     

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
'यह जयचंदों की करारी हार...', महुआ सीट हारने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रिएक्शन, PM मोदी को लेकर भी दिया बड़ा बयान
'यह जयचंदों की करारी हार...', महुआ सीट हारने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रिएक्शन, PM मोदी को लेकर भी दिया बड़ा बयान
Bihar Election Results Memes: सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार, ये मजेदार पोस्ट देख नहीं रोक पाएंगे हंसी 
Bihar Election Results Memes: सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार, ये मजेदार पोस्ट देख नहीं रोक पाएंगे हंसी
Bihar Election Result: 'सुशासन और विकास की जीत...' बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर PM मोदी का पहला रिएक्शन
'सुशासन और विकास की जीत...' बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर PM मोदी का पहला रिएक्शन
बिहार में NDA का चमत्कार... इन फैक्टर्स के जरिये स्टार बने Nitish Kumar! 
बिहार में NDA का चमत्कार... इन फैक्टर्स के जरिये स्टार बने Nitish Kumar!
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Richest MLA in Bihar: ये हैं बिहार के सबसे अमीर 5 विधायक, जिनकी तिजोरी में करोड़ों की दौलत
Richest MLA in Bihar: ये हैं बिहार के सबसे अमीर 5 विधायक, जिनकी तिजोरी में करोड़ों की दौलत
कितनी पढ़ी-लिखी हैं तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री? जानें शादी से पहले क्या था उनका प्रोफेशन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री? जानें शादी से पहले क्या था उनका प्रोफेशन
Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा पहुंचने वाली महिलाएं, जानें कौन कहां से जीतीं?
Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा पहुंचने वाली महिलाएं, जानें कौन कहां से जीतीं?
Immersion Rod Cleaning Tips: इमर्शन रॉड पर जम गई है सफेद परत? साफ करने के लिए अपनाएं 5Rs वाला यह सबसे आसान तरीका
Immersion Rod Cleaning Tips: इमर्शन रॉड पर जम गई है सफेद परत? साफ करने के लिए अपनाएं 5Rs वाला यह सबसे आसान तरीका
Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़
Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE