Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा पहुंचने वाली महिलाएं, जानें कौन कहां से जीतीं?

बिहार चुनाव 2025
मोहम्मद साबिर | Nov 14, 2025, 07:00 PM IST
1.बिहार विभानसभा में कितनी महिलाएं पहुंची?
बिहार चुनाव 2025 के रुझान लगभग खत्म हो गए हैं. इस दौरान कुल 27 महिलाओं ने जीत हासिल की है और विधानसभा तक पहुंची हैं. इसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता शामिल हैं.
2.किस साल सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची थी विधानसभा?
बिहार चुनाव 2010 में सबसे ज्यादा महिलाएं विधानसभा पहुंची थी. उस साल 33 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और जीता था. उसके बाद साल 2015 में 28 महिलाएं विधानसभा पहुंची थीं.
3.बीजेपी से जीतीं ये महिलाएं
अलीनगर- मैथिली ठाकुर(बीजेपी), औराई- रामा निषाद(BJP), बाबूबरही-मीना कुमारी(बीजेपी), बेतिया-रेणु देवी(बीजेपी), छपरा-छोटी कुमारी(बीजेपी), जमुई-श्रेयसी सिंह(बीजेपी), कोरहा-कविता देवी(बीजेपी),नरपटगंज-देवंती यादव(बीजेपी), परिहार-गायत्री देवी(बीजेपी), प्राणपुर-निशा सिंह(बीजेपी) और वरसालीगंज-अरुणा देवी(बीजेपी).
4.जेडीयू से जीतीं ये महिलाएं
गैगाघाट- कोमल सिंह(जेडीयू), बेलागंज-मनोरमा देवी(जेडीयू), धमदहा-लेसी सिंह(जेडीयू), केसरिया-शालिनी मिश्रा(जेडीयू), नवादा-विभा देवी(जेडीयू), फूलपरास-शीला कुमारी(जेडीयू), शिवहर-श्वेता गुप्ता(जेडीयू) और त्रिवेणीगंज-सोनम रानी(जेडीयू).
5.आरजेडी और अन्य पार्टी से जीतीं ये महिलाएं