बिहार की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी, NDA 200 से ज्यादा सीटों पर आगे

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

Premanand Maharaj: हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट

बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप 5 मुख्यमंत्री कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं CM नीतीश कुमार

HomePhotos

बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav Result 2025: वो 5 योजनाएं जिसकी वजह से NDA का बिहार में बोलबाला, इस योजना ने पलट दी पूरी हवा

बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार आना लगभग तय हो गया है. क्योंकि दोपहर तक के रुझानों ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में NDA की हवा एक तरफा चल रही है. दोपहर 1.30 बजे तक NDA 200 सीटे पर है. लेकिन हम आपको बताएंगे कि किन 5 योजनाओं की वजह से NDA का बोलबाला रहा है और किस योजना ने पूरी हवा बदल दी है

मोहम्मद साबिर | Nov 14, 2025, 02:31 PM IST

1.मुख्यमंत्री 10 हजार योजना

1

NDA ने चुनाव से पहले ही 10 हजारी योजना लागू की थी. लगभग एक महीने पहले से महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये भेजे गए. NDA के लिए ये योजना तुरुप का इक्का साबित हुई है और इसने ही बिहार की पूी हवा बदल दी है. इस योजना के तहत हर एक परिवार की एक महिला को पसंद का रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपये की राशि किस्त के रूप में दी जाएगी. हालांकि महिलाओं को 2 लाख रुपये तक अतिर्कित वित्तीय सहायता की जाएगी. रिपोर्ट्स के अनुसार 75 लाख महिलाओं को 10 हजार मिले हैं. 
 

2.मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

2

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना राज्य के बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है. इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के योग्य वृद्धजनों को मासिक पेंशन दी जाती है. 
 

3.बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना

3

बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना से बिहार सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को 4 लाख रुपये तक का ब्याज फ्री लोन प्रदान करती है. ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे.
 

4.मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

4

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना है. इसके तहत जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने वाली छात्राओं को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है.
 

5.सात निश्चय योजना

5

सात निश्चय योजना में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली-नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े आगे पढ़ें जैसे लक्ष्य शामिल थे.
 

