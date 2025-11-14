Bihar Chunav Result 2025: वो 5 योजनाएं जिसकी वजह से NDA का बिहार में बोलबाला, इस योजना ने पलट दी पूरी हवा

1 . मुख्यमंत्री 10 हजार योजना

NDA ने चुनाव से पहले ही 10 हजारी योजना लागू की थी. लगभग एक महीने पहले से महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये भेजे गए. NDA के लिए ये योजना तुरुप का इक्का साबित हुई है और इसने ही बिहार की पूी हवा बदल दी है. इस योजना के तहत हर एक परिवार की एक महिला को पसंद का रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपये की राशि किस्त के रूप में दी जाएगी. हालांकि महिलाओं को 2 लाख रुपये तक अतिर्कित वित्तीय सहायता की जाएगी. रिपोर्ट्स के अनुसार 75 लाख महिलाओं को 10 हजार मिले हैं.

