Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ

बिहार चुनाव 2025
रईश खान | Oct 21, 2025, 09:25 PM IST
1.हलफनामे में संपत्ति का खुलासा
ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने नामांकन के दौरान चुनावी हलफनामे (Affidavit) में अपनी संपत्ति के बारे में खुलासा किया है. उनके पास गाड़ी, बंगला, कैश और जेवरात कितने हैं, आइये जानते हैं.
2.ज्योति सिंह के पास कौन सी कार है?
चुनावी हलफनामे में ज्योति सिंह ने बताया कि उनके पास कुल 18 लाख 80 हजार की संपत्ति है. इसमें 2024 मॉडल की ग्रैंड विटारा कार भी शामिल है. जिसकी कीमत 14 लाख रुपये है.
3.ज्योति सिंह पर कितना सोना?
चुनावी हलफनामे के अनुसार, ज्योति के पास सोने की चेन, अंगूठी और मंगलसूत्र मिलाकर कुल 30 ग्राम सोना है. जिसकी कीमत करीब 4,00,000 रुपये बताई गई. इसके अलावा 80,000 रुपये कैश है. जबकि उनके पति पवन सिंह पर करोड़ों की संपत्ति है.
4.पवन सिंह के पास कितनी संपत्ति
पवन सिंह पर ज्योति से 100 गुना ज्यादा संपत्ति है. 2025 में उनके पास 18 करोड़ रुपये की संपत्ति आंकी गई. पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में बताया था कि उनके पास कई फ्लैट्स, जमीन और प्रॉपर्टीज हैं.
5.एक साल पहले कितनी थी पवन सिंह की संपत्ति?
2024 के हलफनामे के अनुसार, पवन सिंह के पास लगभग 5.04 करोड़ रुपये की चल और 11.70 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति थी. इस हिसाब से साल 2024 में उनके पास 16.75 करोड़ रुपये थी.
6.पवन सिंह की नेटवर्थ
पवन सिंह की संपत्ति में हर साल करीब 1 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो रही है. इस हिसाब से उनकी संपत्ति 18 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो गई है.
7.पवन सिंह के पास लग्जरी कारें
पवन सिंह के पास 20 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर, 25 लाख की टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और 95 लाख रुपये की रेंज रोवर कार का कलेक्शन है.