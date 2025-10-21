FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 22 October 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ

एशिया कप ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी का बड़ा बयान, BCCI की चेतावनी के बाद सामने आया रिएक्शन

IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे में विराट कोहली से निपटने के लिए तैयार है प्लान, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया खुलासा

Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें

क्या होता है अन्नकूट, गोवर्धन पूजा पर इसका प्रसाद शरीर के लिए क्यों माना जाता है वरदान?

Womens ODI Rankings: ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, स्मृति मंधाना नंबर-1 पर बरकरार; दिप्ती शर्मा को भी हुआ बंपर फायदा

WI vs BAN 2nd ODI: बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में ऐसा करने वाली इकलौती टीम

VIDEO: सांसद ने रोका लेकिन नहीं माने CM नीतीश कुमार, महिला उम्मीदवार को पहनाई माला, तेजस्वी बोले- गजब आदमी है भाई!

'उनका योगदान खत्म...' वर्ल्ड कप 2027 से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को लेकर ठोका बड़ा दावा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 22 October 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

एशिया कप ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी का बड़ा बयान, BCCI की चेतावनी के बाद सामने आया रिएक्शन

एशिया कप ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी का बड़ा बयान, BCCI की चेतावनी के बाद सामने आया रिएक्शन

IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे में विराट कोहली से निपटने के लिए तैयार है प्लान, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया खुलासा

IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे में विराट कोहली से निपटने के लिए तैयार है प्लान, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ

Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ

Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें

Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें

क्या होता है अन्नकूट, गोवर्धन पूजा पर इसका प्रसाद शरीर के लिए क्यों माना जाता है वरदान?

क्या होता है अन्नकूट, गोवर्धन पूजा पर इसका प्रसाद शरीर के लिए क्यों माना जाता है वरदान?

HomePhotos

बिहार चुनाव 2025

Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ

Jyoti Singh Assets: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में हैं. वह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं. उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है. ज्योति चुनाव प्रचार में जुट गई हैं.

रईश खान | Oct 21, 2025, 09:25 PM IST

1.हलफनामे में संपत्ति का खुलासा

हलफनामे में संपत्ति का खुलासा
1

ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने नामांकन के दौरान चुनावी हलफनामे (Affidavit) में अपनी संपत्ति के बारे में खुलासा किया है. उनके पास गाड़ी, बंगला, कैश और जेवरात कितने हैं, आइये जानते हैं.

Advertisement

2.ज्योति सिंह के पास कौन सी कार है?

ज्योति सिंह के पास कौन सी कार है?
2

चुनावी हलफनामे में ज्योति सिंह ने बताया कि उनके पास कुल 18 लाख 80 हजार की संपत्ति है. इसमें 2024 मॉडल की ग्रैंड विटारा कार भी शामिल है. जिसकी कीमत 14 लाख रुपये है.

3.ज्योति सिंह पर कितना सोना?

ज्योति सिंह पर कितना सोना?
3

चुनावी हलफनामे के अनुसार, ज्योति के पास सोने की चेन, अंगूठी और मंगलसूत्र मिलाकर कुल 30 ग्राम सोना है. जिसकी कीमत करीब 4,00,000 रुपये बताई गई. इसके अलावा 80,000 रुपये कैश है. जबकि उनके पति पवन सिंह पर करोड़ों की संपत्ति है.

4.पवन सिंह के पास कितनी संपत्ति

पवन सिंह के पास कितनी संपत्ति
4

पवन सिंह पर ज्योति से 100 गुना ज्यादा संपत्ति है. 2025 में उनके पास 18 करोड़ रुपये की संपत्ति आंकी गई. पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में बताया था कि उनके पास कई फ्लैट्स, जमीन और प्रॉपर्टीज हैं.

TRENDING NOW

5.एक साल पहले कितनी थी पवन सिंह की संपत्ति?

एक साल पहले कितनी थी पवन सिंह की संपत्ति?
5

2024 के हलफनामे के अनुसार, पवन सिंह के पास लगभग 5.04 करोड़ रुपये की चल और 11.70 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति थी. इस हिसाब से साल 2024 में उनके पास 16.75 करोड़ रुपये थी.

6.पवन सिंह की नेटवर्थ

पवन सिंह की नेटवर्थ
6

पवन सिंह की संपत्ति में हर साल करीब 1 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो रही है. इस हिसाब से उनकी संपत्ति 18 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो गई है.

7.पवन सिंह के पास लग्जरी कारें

पवन सिंह के पास लग्जरी कारें
7

पवन सिंह के पास 20 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर, 25 लाख की टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और 95 लाख रुपये की रेंज रोवर कार का कलेक्शन है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ
Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ
Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें
Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें
क्या होता है अन्नकूट, गोवर्धन पूजा पर इसका प्रसाद शरीर के लिए क्यों माना जाता है वरदान?
क्या होता है अन्नकूट, गोवर्धन पूजा पर इसका प्रसाद शरीर के लिए क्यों माना जाता है वरदान?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम
ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम
ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच
ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE