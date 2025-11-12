पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां

बिहार चुनाव 2025
जया पाण्डेय | Nov 12, 2025, 05:53 PM IST
1.किस स्कूल से पढ़े हैं खेसारी लाल यादव?
राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी की मजबूत गढ़ मानी जाने वाली छपरा विधानसभा सीट से भोजपुरी के जाने-माने कलाकार खेसारी लाल यादव को उतारा है. आज हम आपको बताएंगे कि वह किस स्कूल से पढ़े हैं और उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है.
2.बचपन में अच्छी नहीं थी परिवार की आर्थिक स्थिति
खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव है. उनका जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा के धानाडीह गांव में हुआ था. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. उनके पिता मंगरू लाल यादव सड़क किनारे सामान बेचते थे और रात में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे.
3.दिल्ली में लिट्टी-चोखा बेचकर पाला परिवार का पेट
परिवार की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से वह बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए. उन्होंने पटना के रामानंद हाई स्कूल योगिया से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है. एक समय में खेसारी अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए मवेशी चराते और दूध बेचते थे. बाद में वे दिल्ली जाकर लिट्टी-चोखा बेचने लगे.
4.लौंडा नाच में पारंगत हैं खेसारी लाल यादव
भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले खेसारी लाल यादव एक लोक कलाकार थे जिन्होंने स्थानीय रंगमंच पर रामायण और महाभारत जैसे नाटकों में अभिनय किया था और वह बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य लौंडा नाच में भी पारंगत हैं.
5.इस फिल्म से की एक्टिंग करियर की शुरुआत
साल 2011 में उन्होंने साजन चले ससुराल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की जिसने उन्हें रातोंरात भोजपुरी सिनेमा का चमकता सितारा बना दिया. उनकी प्रसिद्धि भोजपुरी भाषी बेल्ट से आगे बढ़ गई जब उन्होंने 2019 में रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लिया.
6.RJD जॉइन कर राजनीति में ली एंट्री
खेसारी लाल यादव ने अक्टूबर 2025 में राजनीति में एंट्री की और आरजेडी में शामिल हो गए और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा (सारण) से चुनाव लड़ रहे हैं. अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 32.20 करोड़ रुपये बताई है.
