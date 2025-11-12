पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां

3 . दिल्ली में लिट्टी-चोखा बेचकर पाला परिवार का पेट

परिवार की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से वह बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए. उन्होंने पटना के रामानंद हाई स्कूल योगिया से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है. एक समय में खेसारी अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए मवेशी चराते और दूध बेचते थे. बाद में वे दिल्ली जाकर लिट्टी-चोखा बेचने लगे.