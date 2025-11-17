5 मौके जब घरेलू झगड़े के चलते चर्चा में रहा लालू परिवार

बिहार चुनाव 2025
Nov 17, 2025
1.साधु यादव और राबड़ी देवी
एक समय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव समानांतर सत्ता के प्रतीक बन गए थे. इन दोनों की बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण ऐसी लड़ाई हुई कि राबड़ी देवी ने अपने दोनों भाइयों से संबंध तोड़ लिए.
2.तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का वैवाहिक विवाद
बात 2018 की है इस साल तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के बीच गंभीर मतभेद शुरू हो गए. तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी डाली, वहीं ऐश्वर्या ने ससुरालवालों पर कई आरोप लगाए. यह मामला महीनों तक मीडिया में छाया रहा और पूरा परिवार चर्चा में आ गया.
3.तेज प्रताप बनाम तेजस्वी यादव
तेज प्रताप यादव पहले कई बार कह चुके हैं कि उन्हें पार्टी में नजरअंदाज किया जाता है बल्कि तेजस्वी को प्राथमिकता दी जाती है. इसी वजह से तेज प्रताप यादव ने इस बार यानी 2025 में अपनी अगल पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था.
4.ऐश्वर्या और राबड़ी देवी के बीच टकराव
तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या और राबड़ी देवी के बीच घरेलू झगड़ों की खबरें लंबे समय तक मीडिया में बनी रहीं. ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि उनसे बुरा व्यवहार किया गया, जबकि परिवार ने आरोपों को खारिज किया.
5.राजनीतिक वारिस?
इसके लिए कभी कभी मीसा का नाम आगे आता है, कभी तेजस्वी को वारिस माना जाता है, तो कभी तेज प्रताप नाराज़ दिखते हैं. ये आंतरिक खींचतानें कई बार लोगों के सामने आ जाती है.