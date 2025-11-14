FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

'ए राजा जी..' जिस गीत को बच्चों के जन्म पर गाया जाता है, वो बिहार चुनाव नतीजों के बीच क्यों हो रहा वायरल!

बिहार में 'सोहर' एक पारंपरिक मांगलिक गीत है, जो नवजात का भविष्य मंगलमय हो और वह अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करे इसके लिए गाया जाता है.

रईश खान

Updated : Nov 14, 2025, 01:16 PM IST

'ए राजा जी..' जिस गीत को बच्चों के जन्म पर गाया जाता है, वो बिहार चुनाव नतीजों के बीच क्यों हो रहा वायरल!

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है. इस बीच भोजपुरी का एक गीत वायरल होने लगा है. गीत के बोल हैं "अरे, अइसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो, ए राजा जी...". इस गीत को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और अलीनगर से उम्मीदवार मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) गुनगुनाती नजर आ रही हैं.

मनोज तिवारी से जब एनडीए की सुनामी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही गीत गाकर जवाब दिया. असल में यह बिहार का पारंपरिक मांगलिक गीत है. इसे 'सोहर' कहते हैं. जिसे ज्यादातर बच्चों के जन्म पर आशीर्वाद के लिए बड़े-बुजुर्ग गाते हैं और उसके सकुशल, मंगल, सफल जीवन की कामना करते हैं.

नवजात का भविष्य मंगलमय हो और वह अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करे. इस सोहर गीत को भोजपुरी के मीठे सुंदर शब्दों से पुरोकर बनाया गया है. लेकिन बिहार चुनाव मतगणना के बीच वायरल होने की वजह लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं.

क्या हैं सोहर गीत के बोल?

अरे, आइसन मनोहर, मंगल मूरत
सुहावन, सुंदर सूरत, हो
ए राजा जी...
ए राजा जी...
ए राजा जी, एकरे त रहल ह जरूरत, मुहूरत खूबसूरत हो
ए राजा जी, एकरे त रहल ह जरूरत, मुहूरत खूबसूरत हो
ए राजा जी, एकरे त रहल ह जरूरत, मुहूरत खूबसूरत हो (वाह, क्या बात है!)
अरे, हमरा जनाता, बबुआ जीएम होइहें, ना-ना-ना-ना-ना-ना
इ ललना DM होइहें, हो
ए ललना हिंद के सितारा, ई तू CM होइहें, ओसे उपरा PM होइहें, हो.

मैथिली ठाकुर के लिए क्यों गाया जा रहा ये गीत?

मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं. उनको बीजेपी ने अलीनगर सीट से मैदान में उतारा है. अभी तक के रुझानों में मैथिली आगे चल रही हैं. दूसरे नंबर RJD के विनोद मिश्रा और तीसरे नंबर पर जनसुराज पार्टी के बिप्लव कुमार चौधरी हैं. बीजेपी के लोग उनको आशीर्वाद देने के तौर पर इस गाने को गुनगुना रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

