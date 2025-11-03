Bihar Election: अपने पिता का नाम बोलने में शर्म क्यों आ रही है? कटिहार में तेजस्वी यादव पर बरसे पीएम मोदी

कटिहार की रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने तेजस्वी यादव पर अपने पिता लालू यादव का नाम छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि डबल इंजन सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कटिहार में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि राजद अपने पोस्टरों में लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें तक दिखाने से कतराती है. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह चाहती है कि राजद हार जाए ताकि बाद में उसके वोट बैंक पर कब्ज़ा कर सके.

पिता का नाम बोलने में शर्म क्यों आ रही है?

कटिहार की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की जनता आरजेडी और कांग्रेस की सच्चाई को जान चुकी है. उन्होंने कहा, “राजद-कांग्रेस के पोस्टरों को देखिए, जो व्यक्ति सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिनके शासन में जंगलराज फैला, उनकी तस्वीरें अब गायब हैं या बहुत छोटी दिखाई गई हैं. दूरबीन से भी मुश्किल से दिखती हैं.” तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि “राजद के नेता अपने पिता का नाम लेने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं. आखिर ऐसा कौन-सा पाप किया गया है जो बिहार के नौजवानों से छुपाया जा रहा है?”

कांग्रेस पर हमला

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि इस चुनाव में राजद हार जाए ताकि वह उसके वोट बैंक पर कब्ज़ा कर ले. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बयान बिहार के लोगों के प्रति अपमानजनक हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती है अगर राजद इस बार भी हार गई तो उसका राजनीतिक आधार पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

एक-एक रुपया सीधे लोगों के खाते में जा रहा है

पीएम मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का फायदा हर गरीब तक पहुंच रहा है. “दिल्ली और पटना से भेजा गया एक-एक रुपया सीधे लोगों के खाते में जा रहा है. अब कोई चोर-लुटेरा जनता का पैसा लूट नहीं सकता,” उन्होंने कहा. मोदी ने कहा कि एक तरफ बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरी तरफ देश का सबसे भ्रष्ट परिवार, जो जनता के अधिकारों को लूटना चाहते हैं.

