कौन हैं संजय यादव? तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक, लालू परिवार में आपसी कलह के लिए बताये जा रहे जिम्मेदार

राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में मतभेद फिर सुर्खियों में हैं. विधानसभा चुनाव में उम्मीदों के विपरीत नतीजे आने के बाद पार्टी के भीतर असहजता बढ़ गई है. तेज प्रताप यादव ने पहले ही पार्टी छोड़कर नई राह चुनी थी और अब रोहिणी आचार्य के ताज़ा आरोपों ने संगठन में हलचल बढ़ा दी है. इन आरोपों में राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी संजय यादव का नाम सामने आया है, जिनपर लालू परिवार में आपसी कलह के लिए जिम्मेदार होने के संकेत दिए जा रहे हैं.

कौन हैं संजय यादव?

हरियाणा में जन्मे संजय यादव ने राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की और बाद में राजद में शामिल होकर तेजस्वी यादव के साथ गहरी साझेदारी बनाई. वे चुनावी रणनीति और सोशल मीडिया प्रबंधन में पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाते हैं. 2024 में उन्हें राजद कोटे से राज्यसभा भेजा गया, जो उनकी राजनीतिक स्थिति और तेजस्वी यादव के भरोसे का प्रतीक है.

उनकी भूमिका विवादों में रही

हालांकि, परिवार और संगठन दोनों स्तर पर उनकी भूमिका विवादों में रही है. चुनाव से पहले भी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर संजय यादव के फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर नाराज़गी जताई, कहा कि यह केवल शीर्ष नेता के लिए होती है. इससे लालू परिवार की एकता और संगठनात्मक सामंजस्य पर सवाल खड़े हो गए हैं.

राजद इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है?

तेजस्वी यादव को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है और उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बराबर अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवार और पार्टी में राजनीति और असहमति लगातार बनी हुई है. अब यह देखना होगा कि राजद इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और संगठन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.

