Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में जब्त कैश का क्या होता है? यहां जानें सभी डिटेल्स

Positive Person Sign: ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं

'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल

Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

Numerology: कम पढ़ें लिखे होकर भी सफल होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, गजब का होता है इनमें कॉन्फिडेंस 

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार

AIIMS की रिपोर्ट, दिल्ली-NCR वालों को जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस दे सकता है वायु प्रदूषण! क्या उभर रहा है नया स्वास्थ्य संकट?

Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में जब्त कैश का क्या होता है? यहां जानें सभी डिटेल्स

चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में जब्त कैश का क्या होता है? यहां जानें सभी डिटेल्स

'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल

अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Positive Person Sign: ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं

ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं

Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में जब्त कैश का क्या होता है? यहां जानें सभी डिटेल्स

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में आचार संहिता लागू होते ही कैश लेन-देन पर सख्त नजर रखी जा रही है. जब्त राशि की वैधता पर जांच होती है, सही साबित होने पर वापस, अन्यथा सरकारी खजाने में जमा होती है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 11, 2025, 02:28 PM IST

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में जब्त कैश का क्या होता है? यहां जानें सभी डिटेल्स

Bihar Election 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा होते ही राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते हीआचार संहिता लागू हो जाती है, जो उम्मीदवारों, पार्टियों और आम नागरिकों के लिए चुनावी गतिविधियों पर सख्त नियम तय करती है. खासकर कैश लेन-देन पर नजर रखी जाती है. आइए जानें, आचार संहिता के दौरान जब चुनाव आयोग कैश जब्त करता है, तो उसका क्या होता है. 

आचार संहिता का मकसद चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है. इसके तहत अब कोई भी बड़ी रकम बिना वैध कारण के ले या खर्च नहीं कर सकता. अगर कोई व्यक्ति बड़ी रकम अपने पास रखता है और उसका स्रोत साबित नहीं कर पाता, तो पुलिस या चुनाव आयोग उसे जब्त कर सकती है. 

प्रमाण दिखाना जरूरी

जब कैश जब्त किया जाता है, तो उसे सबसे पहले आयकर विभाग के पास भेजा जाता है. यदि राशि 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो, तो इसे सीधे जिला ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है और नोडल अफसर को इसकी जानकारी दी जाती है. हालांकि, अगर व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि यह पैसा उसकी वैध कमाई है और चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है, तो वह इसे वापस पा सकता है. इसके लिए बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, एटीएम रसीद या भुगतान का कोई भी प्रमाण दिखाना जरूरी होता है. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

जब्त रकम सरकारी खजाने में चली जाती है

अगर कोई दावा नहीं करता या सही डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता, तो जब्त रकम सरकारी खजाने में चली जाती है और आगे कानूनी प्रक्रिया हो सकती है. बिहार के विभिन्न जिलों में पुलिस और चुनाव आयोग की टीमों ने नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है ताकि किसी भी तरह के अवैध कैश का चुनाव पर प्रभाव न पड़े. इस प्रकार, चुनाव आयोग द्वारा जब्त कैश न सिर्फ वैधता की जांच के लिए है, बल्कि यह चुनाव प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाए रखने का भी एक अहम कदम है. 


 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Positive Person Sign: ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं
ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं
Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम
Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!
Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार
Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार
Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त
धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE