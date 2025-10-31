FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, RJD सांसद मनोज झा ने EC से की शिकायत , CM नीतीश कुमार पर लगाया आरोप

IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ

Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ

Bihar Election 2025: बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

Mokama Assembly Seat: मोकामा विधानसभा सीट पर 2025 के बिहार चुनाव में बाहुबलियों की टक्कर देखने को मिलेगी. अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच मुकाबला, यादव और राजपूत वोटर्स की भूमिका और क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास अहम है.

राजा राम

Updated : Oct 31, 2025, 10:08 PM IST

Bihar Election 2025: बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

अनंत सिंह, सूरजभान सिंह

Mokama Assembly Seat: बिहार की मोकामा विधानसभा सीट इन दिनों चुनावी चर्चा का केंद्र बन गई है. हाल ही में जनसुराज पार्टी के समर्थन में गए दुलारचंद यादव की हत्या के बाद इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई है. पिछले दशकों से बाहुबली प्रभुत्व वाले इस क्षेत्र में अब अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. 6 नवंबर को होने वाली वोटिंग के मद्देनजर वोटर्स की जातिगत संरचना और बाहुबली प्रभाव चुनावी समीकरण तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. 

5 पॉइंट्स में समझिए राजनीतिक समीकरण

बाहुबली प्रभुत्व

1990 से मोकामा सीट पर बाहुबलियों का प्रभाव रहा है. बड़े सरकार और छोटे सरकार जैसे नामों ने दशकों तक यहां जीत दर्ज की. बाहुबली नेता अनंत सिंह ने लगातार पांच बार इस सीट पर जीत हासिल की है. 


इस बार की चुनौती
जेडीयू से अनंत कुमार सिंह और आरजेडी से वीणा देवी के बीच मुकाबला है. वीणा देवी, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी हैं और इस क्षेत्र में अपनी पहचान रखती हैं और उनके समर्थक भी मजबूत हैं.

वोटर्स का समीकरण
2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार, यादव वोटर्स 24%, राजपूत 14.3%, अनुसूचित जाति 16.7% और मुस्लिम वोटर्स 2.3% हैं. बताते चलें मोकामा विधानसभा में अनंत सिंह का सबसे बड़ा वोट बैंक भूमिहार और राजपूत वोटर हैं.

भौगोलिक और औद्योगिक महत्व
मोकामा, राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर है. यह इलाका  मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. एक समय में यह इलाका औद्योगिक और शहरी केंद्र रहा है और राजेंद्र सेतु के कारण उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार भी माना जाता है.

इतिहास और राजनीतिक परिदृश्य
मोकामा की राजनीति की शुरुआत 1990 में बाहुबलियों के उदय के साथ हुई. पिछले उपचुनावों में अनंत सिंह की पत्नी ने जीत दर्ज की थी, जिससे लगातार परिवार की पकड़ मजबूत बनी हुई है. 

यह भी पढ़ें: Mokama News: मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ! 'दुलारचंद यादव' की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट

6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे

दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद एक बार फिर यह सीट चर्चाओं के केंद्र में आ गई है. बाहुबलियों का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र पर चुनाव भी काफी अहम हो गए हैं. मौजूदा स्थिति को देखें तो राजनीतिक पंडित मानते हैं कि इस सीट पर अभी भी अनंत सिंह को बढ़त है. बहरहाल, मोकामा विधानसभा सीट पर पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, और 14 नवंबर को मतगणना के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी.

