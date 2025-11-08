बिहार में सड़क पर बिखरी दिखी VVPAT की पर्चियां, RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

समस्तीपुर के सरायरंजन क्षेत्र में सड़क पर VVPAT पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया. RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच समस्तीपुर के सरायरंजन क्षेत्र में सड़क पर VVPAT पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने सवाल उठाया कि पर्चियां कैसे और किसके इशारे पर सड़क पर फेंकी गईं. चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की.

समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर VVPAT पर्चियों के बिखरे होने का मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस घटना का एक वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कई गंभीर सवाल उठाए. RJD ने पूछा कि ये पर्चियां कब, कैसे और किसके इशारे पर सड़क पर फेंकी गईं.

RJD ने वीडियो में दिखाए गए पर्चियों के ढेर को लेकर कहा कि यह लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए. पार्टी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक गंभीर घटना बताया और आरोप लगाया कि यह बाहरी ताकतों की संलिप्तता का संकेत हो सकता है.

समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली।



कब, कैसे, क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के… pic.twitter.com/SxOR6dd7Me — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 8, 2025

मॉक पोल के दौरान इस्तेमाल की गई VVPAT पर्चियां थीं

मुख्य चुनाव आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए समस्तीपुर के जिलाधिकारी को मौके पर जांच के आदेश दिए. जांच में यह सामने आया कि सड़क पर मिली पर्चियां मॉक पोल के दौरान इस्तेमाल की गई VVPAT पर्चियां थीं, इसलिए वास्तविक मतदान प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा. हालांकि, प्रशासन ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित एआरओ (Assistant Returning Officer) को तत्काल निलंबित कर दिया. इसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मॉक पोल से जुड़ी यह घटना केवल प्रशासनिक चूक थी और वास्तविक मतदान की प्रक्रिया सुरक्षित है.

