यूपी में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा पर बड़ी कार्रवाई! मदरसों को फंडिंग के आरोप में FIR दर्ज

हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर लड़ेगा चुनाव..., मोकामा पहुंचते ही ललन सिंह ने बढ़ाया सियासी पारा

'बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है', योगी के 'तीन बंदर' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार

कौन हैं संजय गर्ग जो बने BIS के महानिदेशक? जानें अबतक किन अहम पदों पर कर चुके हैं काम

फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया नया अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

Cheapest Commuter Bikes: 20000 से कम सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं ये सस्ती बाइक्स, मिलेगा जबरदस्त माइलेज

इन 7 सब्जियों में होते हैं बेहद जहरीले कीड़े, इन्हें खाते समय कुछ बातों को रखें विशेष ध्यान नहीं तो हो सकती है मौत!

बिहार चुनाव 2025

Mokama: दुलारचंद यादव हत्या मामले में जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के बिना भी मोकामा की सियासत उन्हीं के इर्द-गिर्द घूम रही है. इसी बीच, जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मोकामा में एक नया सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है.

राजा राम

Updated : Nov 03, 2025, 08:32 PM IST

Bihar Election: हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर लड़ेगा चुनाव..., मोकामा पहुंचते ही ललन सिंह ने बढ़ाया सियासी पारा

अनंत सिंह, ललन सिंह

Mokama: बिहार की सियासत एक बार फिर मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है. दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेल में बंद अनंत सिंह भले ही सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक मौजूदगी अब भी उतनी ही मजबूत दिख रही है. मोकामा विधानसभा सीट आज भी ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर इस नेता की पहचान से अलग नहीं हो पाई है. मोकामा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आज अनंत सिंह के लिए प्रचार-प्रसार करते नजर आए. 

जोश और हिम्मत से चुनाव में उतरें

दरअसल, जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मोकामा में एक नया सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है. उन्होंने जनसभा में कहा, “आज अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन मोकामा का हर व्यक्ति अनंत सिंह है. पूरे इलाके को अनंतमय कर दीजिए.” ललन सिंह ने लोगों से अपील की कि वे अनंत सिंह की तरह जोश और हिम्मत से चुनाव में उतरें. 

बताते चलें, हाल ही में जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में पटना की एक अदालत ने अनंत सिंह और उनके दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, दुलारचंद यादव की अनंत सिंह के समर्थकों से झड़प हुई थी, जिसके बाद यह घटना हुई. गिरफ्तारी के बाद से बिहार की हॉट सीट मोकामा में राजनीति गरमाया हुआ है. 

यह भी पढ़ें: 'बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है', योगी के 'तीन बंदर' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार

 

अनंत सिंह के समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश

मोकामा में ललन सिंह की यह भावनात्मक अपील न केवल अनंत सिंह के समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश है, बल्कि यह संदेश देने की भी कि उनकी गैरमौजूदगी में भी उनका प्रभाव बरकरार है. आपको बताते चलें, मोकामा सीट पर महागठबंधन के तरफ से राजद के टिकट पर वीणा देवी मैदान में हैं. 

