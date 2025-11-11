FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग

Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो

Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंचे शाहरुख-सलमान, घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंचे शाहरुख-सलमान, घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: बिहार की सियासत के वो दो ‘संजय’, जिनके इशारे पर चलता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पूरा खेल

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले दो नाम खूब चर्चा में है. एक नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद, तो दूसरा तेजस्वी यादव के बेहद खास माने जाते हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं ये दो संजय जो अपने-अपने नेताओं के सियासी खेल के ‘मास्टर स्ट्रोक’ माने जाते हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 11, 2025, 06:11 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार की सियासत के वो दो ‘संजय’, जिनके इशारे पर चलता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पूरा खेल

बिहार की सियासत के वो दो ‘संजय’

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Election 2025: बिहार में इन दिनों चुनावी हलचल अपने चरम पर है. पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद अब 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत 122 सीटों पर मतदान होना है. सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सियासत गर्म है, और हर पार्टी जनता को अपनी ओर खींचने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. इस चुनावी संग्राम में अगर किसी दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो वो हैं संजय झा और संजय यादव. बताते चलें, ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जो भले ही पर्दे के पीछे रहते हों, लेकिन बिहार की राजनीति में उनके संकेत ही कई बार सियासी समीकरण तय कर देते हैं. 

नीतीश कुमार के ‘रणनीतिक चाणक्य’ 

संजय झा, जो आज नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, ने राजनीति की शुरुआत दो दशक पहले भाजपा के साथ की थी. एक वक्त था जब वो दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली के बेहद निकट माने जाते थे. बिहार में जदयू और भाजपा गठबंधन के बीच संजय झा हमेशा तालमेल बनाकर रखने का काम करते नजर आए हैं. हालांकि,  2012 में भाजपा छोड़कर उन्होनें आधिकारिक तौर पर जदयू का दामन थाम लिया. जिसके बाद से नीतीश कुमार की सियासत का अहम हिस्सा बन गए. बताते चलें संजय झा फिलहाल जेडी(यू) कोटे से राज्यसभा सदस्य हैं. वर्तमान में संजय झा जेडी(यू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर भी बने हुए हैं.   

सबसे भरोसेमंद सलाहकार

2014 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा सीट से उन्होंने जदयू के टिकट पर किस्मत आजमाई, लेकिन हार गए. हालांकि इस हार ने उन्हें पीछे नहीं धकेला. कुछ ही सालों में वह जदयू के रणनीतिक ‘थिंक टैंक’ बन गए और नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री तक बने. जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ दोबारा हाथ मिलाया, तो कहा गया कि इस ‘यू-टर्न’ के पीछे सबसे बड़ी भूमिका संजय झा की थी. वे न सिर्फ भाजपा हाईकमान से संवाद बनाए रखते हैं बल्कि जदयू के भीतर नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में गिने जाते हैं. इस चुनाव में भी जदयू की पूरी रणनीति टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन तालमेल तक संजय झा की देखरेख में तैयार हुई है. जब भी भाजपा और जदयू के बीच किसी मुद्दे पर बातचीत होती है, तो जदयू की तरफ से झा ही मोर्चा संभालते हैं.  सूत्रों की माने तो, नीतीश कुमार की रैलियों की स्क्रिप्ट से लेकर गठबंधन के मुद्दों तक, हर चीज में उनकी राय अहम मानी जाती है.

तेजस्वी यादव के 'संजय'

अब बात करते हैं दूसरे संजय की. यानी संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं. हरियाणा में जन्मे संजय यादव का राजनीतिक सफर उत्तर भारत की सीमाओं से निकलकर बिहार तक फैला. उन्होंने राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी के साथ की थी और अखिलेश यादव के लिए भी रणनीति तैयार की. 2012 में जब उन्होंने राजद ज्वाइन किया, तभी से तेजस्वी यादव के साथ उनकी गहरी दोस्ती और सियासी साझेदारी शुरू हुई. तेजस्वी जब राजनीति में सक्रिय हुए, तो संजय यादव उनके सियासी सलाहकार बन गए. वे पर्दे के पीछे रहकर न सिर्फ चुनावी रणनीति बनाते हैं बल्कि तमाम मुद्दों पर उनको राय देते हैं. राजद की सोशल मीडिया छवि को भी मजबूत करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है. 

यह भी पढ़ें: दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी जनता

उनके कारण लालू परिवार में मतभेद की खबरें

2024 में राजद ने उन्हें राज्यसभा भेजा जो उनके राजनीतिक प्रभाव और तेजस्वी के भरोसे की एक बड़ी मिसाल थी. हालांकि कई बार ये देखा गया है कि उनके कारण लालू परिवार में मतभेद की खबरें भी सामने आती रहीं. तेज प्रताप यादव ने तो एक बार बिना नाम लिए उन्हें ‘एनआरआई’ कहकर निशाना साधा था, लेकिन तेजस्वी के साथ उनकी नजदीकियों में कभी दरार नहीं आई. 2025 के इस चुनाव में भी महागठबंधन के टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार अभियान तक में संजय यादव की भूमिका काफी अहम रही है. कहा जाता है कि तेजस्वी के हर बड़े निर्णय में संजय यादव की राय शामिल होती है चाहे वो रैली का मंच हो या चुनावी घोषणापत्र. महागठबंधन के तमाम दलों के साथ तालमेल बिठाने में भी संजय यादव का रोल रहता है. 

सधा हुआ नेगोसिएशन

एक तरफ नीतीश कुमार के संजय झा हैं, जो सियासी अनुभव और सधा हुआ नेगोसिएशन स्टाइल रखते हैं. दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के संजय यादव हैं, जो नई सोच और आधुनिक चुनावी रणनीति से युवा मतदाताओं को लुभा रहे हैं. दोनों ही बिहार की राजनीति के मौजूदा चुनाव में ‘किंगमेकर’ की तरह काम कर रहे हैं. अब जब बिहार में 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से किस ‘संजय’ की रणनीति अपने नेता को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है. लेकिन इतना तय है, बिहार की इस चुनावी बाजी में नीतीश और तेजस्वी दोनों के पीछे, एक-एक संजय पूरे खेल को दिशा दे रहे हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग
Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो
Dharmendra से अस्पताल में मिलने पहुंचे Salman Khan, भावुक हुए भाईजान की देखें वीडियो
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंचे शाहरुख-सलमान, घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंचे शाहरुख-सलमान, घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग
Delhi Car Blast: पुलिस ने i-20 कार के पुराने मालिक सलमान को हिरासत में लिया, पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा
Delhi Car Blast: पुलिस ने i-20 कार के पुराने मालिक सलमान को हिरासत में लिया, पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा
Rashifal 11 November 2025: वृश्चिक और धनु वालों के लिए निवेश में होगा शुभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और धनु वालों के लिए निवेश में होगा शुभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Delhi Blast: कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में
कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में
Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भयानक था मंजर, 10 तस्वीरों में देखें
Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भयानक था मंजर, 10 तस्वीरों में देखें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE